Один на один с Путиным. Жизнь в России под санкциями

Российские войска продолжают наступать на Киев. Мэр города Виталий Кличко 25 февраля сообщил, что город вступил в "фазу обороны". Многие жители украинской столицы проводят уже вторую ночь в убежищах. Страны ЕС, США и Великобритания ужесточают санкции. Американский президент Джо Байден объявил о втором пакете ограничительных мер.

В финансовом секторе под жесткие санкции попал ВТБ – второй по величине российский банк с государственным участием, – а также двадцать его "дочек", расположенных в России и восьми других странах. "Жесткие санкции" означают блокировку корреспондентских счетов и запрет на проведение с ними или в их интересах любых операций. Такие же санкции наложены на "Открытие" (принадлежит Банку России), Новикомбанк и "Совкомбанк".

Как обойти блокировку? читать >

Кроме того, американский закон, принятый в 2017 году, делает обязательным введение санкций против неамериканских граждан и компаний, которые будут иметь дела с попавшими в санкционный список российскими гражданами или организациями. Так что уже сейчас можно не сомневаться, что международная блокада всей российской экономики – это вопрос времени.

До того, как это произойдет, есть примерно месяц. До 26 марта американские банки будут просто отклонять транзакции и возвращать деньги. А вот после 26 – уже замораживать. Попавшим в санкционные списки банкам будет разрешен ограниченный перечень операций, связанный с обслуживанием экспорта российских энергоносителей и некоторых других сырьевых товаров.

"Мягкий" вариант санкций, который предполагает не замораживание счетов, а отклонение операций, будет действовать в отношении Сбербанка. Этим финансовые меры не ограничиваются. Практически всем крупным российским эмитентам акций и облигаций доступ к американским деньгам отныне закрыт. Исключение составляют лишь краткосрочные долговые бумаги со сроком обращения менее 14 дней. Их американские граждане и организации покупать смогут.

Как бы россияне ни относились к тезису о том, что каждый народ имеет ту власть, которую он заслуживает, российские граждане остаются один на один с Путиным

Наиболее болезненный удар по российской экономике могут нанести введенные Министерством торговли США ограничения на экспорт американской высокотехнологичной продукции. Запрету подлежат поставки в Россию всего, что может быть использовано в оборонном, аэрокосмическом и судостроительном секторах экономики. А это полупроводники, компьютеры, телекоммуникационное оборудование и оборудование для информационной безопасности, лазеры, сенсоры.

Власти Канады пошли еще дальше. Там, помимо крупных российских банков (включая "Сбер" и ВТБ) а также РЖД, "Газпрома", "Транснефти" и АЛРОСы, под санкции попали российский Минфин, Центральный банк и Фонд национального благосостояния.

Европа, которая до последнего времени оставалась главным торговым и экономическим партнером России, также ввела ограничительные меры в отношении финансового сектора, которые коснутся 70% российской банковской системы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала меры, направленные против российского энергетического сектора. А позже министр финансов ФРГ заявил о полной блокаде российских банков и практически прекращении бизнеса с Россией.

Итак, все разговоры о том, что коллективный Запад не будет "стрелять себе в ногу" и не пойдет на жесткие ограничения, остались позади. Отключение России от SWIFT – не более чем вопрос времени, решение об этом должно быть принято в ближайшие день-два. Все происходящее смело можно назвать началом экономической блокады. О чем бы в начале месяца ни договаривался Путин с Си Цзинпинем, глупо надеяться, что китайские компании и банки будут рисковать попасть под американские санкции ради сомнительного удовольствия торговать с Россией.

Первые плоды этой блокады Россия уже пожинает. Российский завод "Рено" остановил конвейер из-за отказа Польши поставлять комплектующие.

Самое неприятное в том, что "железный занавес" опускается не только в области торговли или финансов. Развитые страны одна за другой прекращают выдачу виз российским гражданам, а уже выданные визы аннулируют. И как бы россияне ни относились к тезису о том, что каждый народ имеет ту власть, которую он заслуживает, российские граждане остаются один на один с Путиным.