Страна-изгой. Эфир в 18:05

После нападения на Украину Россия подверглась беспрецедентным санкциям. Заморожена большая часть госрезервов в западных банках, отключены платежные системы, отозваны воздушные суда, разорваны спортивные и культурные контакты. Россия оказалась в транспортной, визовой, дипломатической, финансовой и экономической изоляции. Как санкции ударят по населению, бизнесу и элитам? Способны ли они пошатнуть режим? Как жить в стране-изгое?

Гости программы – Сергей Хестанов, советник по макроэкономике гендиректора "Открытие Инвестиции", Дмитрий Гудков, политик, и Николай Петров, руководитель Центра политико-географических исследований.



