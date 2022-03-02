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Археология

Страна-изгой. Эфир в 18:05

Москва. 28 февраля 2022 года

Сергей Хестанов, Дмитрий Гудков, Николай Петров: как санкции ударят по России?

После нападения на Украину Россия подверглась беспрецедентным санкциям. Заморожена большая часть госрезервов в западных банках, отключены платежные системы, отозваны воздушные суда, разорваны спортивные и культурные контакты. Россия оказалась в транспортной, визовой, дипломатической, финансовой и экономической изоляции. Как санкции ударят по населению, бизнесу и элитам? Способны ли они пошатнуть режим? Как жить в стране-изгое?

Гости программы – Сергей Хестанов, советник по макроэкономике гендиректора "Открытие Инвестиции", Дмитрий Гудков, политик, и Николай Петров, руководитель Центра политико-географических исследований.


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