Всемирный банк исключил Туркмению из отчёта из-за недостоверной статистики

Всемирный банк исключил Туркмению из отчёта о глобальных экономических перспективах из-за отсутствия достоверной статистики, обратила внимание Туркменская служба Радио Свобода. Аналогичные меры приняты в отношении сведений о Венесуэле.

В апреле использование официальной государственной статистики Туркмении прекратил Международный валютный фонд, напоминает редакция. Тогда Ашхабад и МВФ по-разному оценили рост экономики страны — разница составила 5,1 процентных пункта.

МВФ оценивает рост экономики Туркмении в 2020 году в 0,8 процента. Ашхабад — в 5,9 процента. При этом правительство не признает экономические показатели указанные в отчётах международных организаций.

Туркмения несколько лет испытывает масштабный экономический кризис. Международные финансовые организации неоднократно рекомендовали правительству пересмотреть экономическую политику, в том числе проблемы, связанные с завышением курса национальной валюты, и предупреждали о рисках, обусловленных низкими ценами на энергоносители.

Страна обладает четвёртыми в мире доказанными запасами природного газа, но не может воспользоваться своим преимуществом. В городах республики отмечается нехватка продовольствия, отсутствие денег у населения приводит к натуральному обмену на чёрном рынке. Власти проблемы не признают и делают вид, что их не существует.