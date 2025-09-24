Ссылки для упрощенного доступа

ВШЭ не продлила контракт Григория Явлинского

Григорий Явлинский
Григорий Явлинский
Страница одного из основателей российской партии "Яблоко", бывшего депутата Госдумы и вице-премьера правительства России Григория Явлинского исчезла с сайта Высшей школы экономики в Москве.

На это обратило внимание издание Inside hse. Явлинский работал в ВШЭ с 2004 года и занимал должность профессора департамента прикладной экономики факультета экономических наук.

Пресс-служба Явлинского подтвердила, что его контракт в ВШЭ не продлён. Там отметили, что не знают, кто принял такое решение и с чем оно связано.

