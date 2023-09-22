ВШЭ убрала слово "гендер" из названия учебного курса

Высшая школа экономики убрала слово "гендер" из названия учебного курса по гендерным исследованиям. Теперь на сайте вуза курс называется "Введение в мужские и женские исследования". С чем связано переименование, в ВШЭ пока не ответили.

Кроме того, в новом учебном году курс будет читаться 64 академических часа, а не 80, как раньше. Из его описания исчезли упоминания некоторых терминов, например феминизма и чайлдфри.

Гендерные исследования - мультидисциплинарная область знания, включающая в себя сведения из социологии, психологии, культурологии и политологии. Она обозревает восприятие пола и гендера (социально приемлемого поведения мужчин, женщин и небинарных людей) в обществе, политике и культуре, а также историю изменения этого восприятия в разных обществах.

В ВШЭ курс гендерных исследований преподаётся с 2019 года.