ВШЭ убрала слово "гендер" из названия учебного курса

Высшая школа экономики убрала слово "гендер" из названия учебного курса по гендерным исследованиям. Теперь на сайте вуза курс называется "Введение в мужские и женские исследования". С чем связано переименование, в ВШЭ пока не ответили.
Кроме того, в новом учебном году курс будет читаться 64 академических часа, а не 80, как раньше. Из его описания исчезли упоминания некоторых терминов, например феминизма и чайлдфри.
Гендерные исследования - мультидисциплинарная область знания, включающая в себя сведения из социологии, психологии, культурологии и политологии. Она обозревает восприятие пола и гендера (социально приемлемого поведения мужчин, женщин и небинарных людей) в обществе, политике и культуре, а также историю изменения этого восприятия в разных обществах.
В ВШЭ курс гендерных исследований преподаётся с 2019 года.
- В последние годы руководство ВШЭ регулярно проводит реформы, которые так или иначе соответствуют курсу российских властей. Из вуза, который ранее называли самым либеральным в России, увольняют несогласных с руководством преподавателей и нанимают сотрудников прокрёмлевских СМИ. Так, в прошлом году были уволены преподавательница ВШЭ Алёна Вандышева, сотрудничающая с антикоррупционной НКО Transparency International, социолог и колумнист Idel.Реалий Искандер Ясавеев, а также заведующая сектором исторических исследований доцентка Динара Гагарина и доцент Школы культурологии Илья Инишев, выступившие с антивоенной позицией. Параллельно с этим департамент медиа факультета коммуникаций, медиа и дизайна вуза возглавил прокремлёвский тележурналист Эрнест Мацкявичюс.
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