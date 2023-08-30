Экономист Андрей Яковлев: ВШЭ покинули уже около 700 сотрудников

Один из основателей Высшей школы экономики, кандидат экономических наук Андрей Яковлев объявил о своём окончательном уходе из вуза. Учёный написал об этом в своём фейсбуке. Также, по его словам, на начало 2023 года ВШЭ покинули около 700 преподавателей и научных сотрудников из семи тысяч работавших там.

Яковлев утверждает, что отток учёных из вуза ускорился в середине 2021 года, когда на смену бывшему ректору Ярославу Кузьминову пришёл более консервативный Никита Анисимов со своей управленческой командой. Дальнейшим массовым увольнениям преподавателей, считает он, содействовали начало войны в Украине и репрессивная политика вуза в отношении либерально настроенных сотрудников.

Андрей Яковлев начал работать в ВШЭ с момента её основания в 1993 году. Больше 18 лет он был проректором вуза. Занимал должности ординарного профессора, председателя научной комиссии и директора Института анализа предприятий и рынков. Формальной причиной своего увольнения он назвал окончание контракта.