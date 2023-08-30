Экономист Андрей Яковлев: ВШЭ покинули уже около 700 сотрудников

Один из основателей Высшей школы экономики, кандидат экономических наук Андрей Яковлев объявил о своём окончательном уходе из вуза. Учёный написал об этом в своём фейсбуке. Также, по его словам, на начало 2023 года ВШЭ покинули около 700 преподавателей и научных сотрудников из семи тысяч работавших там.
Яковлев утверждает, что отток учёных из вуза ускорился в середине 2021 года, когда на смену бывшему ректору Ярославу Кузьминову пришёл более консервативный Никита Анисимов со своей управленческой командой. Дальнейшим массовым увольнениям преподавателей, считает он, содействовали начало войны в Украине и репрессивная политика вуза в отношении либерально настроенных сотрудников.
Андрей Яковлев начал работать в ВШЭ с момента её основания в 1993 году. Больше 18 лет он был проректором вуза. Занимал должности ординарного профессора, председателя научной комиссии и директора Института анализа предприятий и рынков. Формальной причиной своего увольнения он назвал окончание контракта.
- В последнее время Высшую школу экономики покинули многие известные учёные. В августе о своём уходе объявил ещё один из основателей вуза, профессор Игорь Липсиц. 10 августа он сообщил, что руководство ВШЭ в одностороннем порядке аннулировало его контракт на дистанционную работу. В апреле должность ординарного профессора Высшей школы экономики покинул телеведущий Александр Архангельский, он вышел из учёного совета вуза. До этого, в июле прошлого года, из ВШЭ уволили профессора Чикагского университета, экономиста Константина Сонина. В 2019 году университет покинули сразу несколько известных преподавателей, включая политолога Александра Кынева.
- При этом многие учёные отмечают переход политики вуза на идеологические рельсы. В июне политолог Сергей Караганов, занимающий в ВШЭ должность декана факультета мировой экономики и мировой политики, публично призвал российские власти применить ядерное оружие против стран Запада. Комиссия ВШЭ по этике не нашла причин осуждать высказывание Караганова, и не обнаружила в его статье несоответствий правилам вуза и ущерба его репутации.
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