Вспомним Днепрогэс. Александра Вагнер – об истории и её значениях

Затопленные водой Днепра города, села, дачные поселки, погибшая рыба, плещущаяся на мелководье из-за понижения уровня воды в Каховском водохранилище, люди, сидящие на крышах, – все эти события случившейся современной трагедии заставили меня вспомнить об истории Второй мировой войны.

"Жители в районе затопления слышали страшные крики и стоны. Тогда все достали лодки, а лодки были почти у каждого, и начали спасать солдат, которые цеплялись за верхушки деревьев. Много людей спасли" – так описывала одна из местных жительниц случившееся не 6 июня 2023 года, а 18 августа 1941-го. Тогда советские войска подорвали плотину Днепрогэса, якобы чтобы сдержать наступление немецких войск. По самым скромным подсчетам, погибло около 2 тысяч человек, в том числе солдат Красной армии, позиции которых располагались вниз по течению реки. Днепрогэс находится не так далеко от Каховской ГЭС, в Запорожье, и под водой тогда оказались в том числе те территории, которые затоплены и сейчас. В советское время подрыв плотины объясняли тем, что в районах, оказавшихся в зоне наводнения, находились позиции немецких солдат и их переправы, но современные историки указывают: никаких немецких переправ ниже по течению не было, немецких позиций тоже, пострадало в основном местное население и красноармейцы, в том числе оборонявшие остров Хортица. Сколько точно тогда погибло людей, никто не считал, поименных списков никто не составлял. Об одном имени погибшего мирного жителя стало известно благодаря письму, отправленному в редакцию его сыном, уже в 1990-х, когда исчезла цензура.

Эксплуатировать оккупированную территорию невозможно так, как вздумается, если существует независимое национальное правительство

Позже, уже в современной Украине, были опубликованы мемуары Федора Пигидо (это бывший служащий Главного санитарного управления Украинской Народной Республики, оставшийся в оккупации в годы войны, но в конце войны покинувший СССР). Пигидо писал, что подсчитать количество погибших невозможно – советское командование и местные власти не уделяли этому никакого внимания. Эвакуации не было, первая волна воды поднялась на 5 метров, люди спасались как могли. Современные историки приводят такие цифры: от 20 до 100 тысяч пострадавших. Но эти подсчёты сегодня считают неточными, оценивая количество погибших в 3–4 тысячи человек. Известно, что в 1941 году вода дошла до Херсона, как и сейчас. На левом берегу Днепра, оккупированном Россией, 5 тысяч людей в пятницу всё ещё ждали эвакуации, спасательная операция до сих пор в некоторых районах не проводится: жители сидят на крышах и ждут.

Неизвестно, сможем ли мы сегодня, как и свидетели тех событий, узнать точные цифры погибших. Семь пропавших без вести в Новой Каховке – пока это все, о чём пишут кремлевские СМИ. При этом под водой (то есть полностью затоплены) оказались несколько десятков населённых пунктов. Херсонская областная военная администрация сообщила, что в результате прорыва плотины 1852 строения подтоплены или полностью затоплены. Всего в зоне наводнения 80 населенных пунктов по обоим берегам Днепра, там живут десятки тысяч.

После случившегося на Днепрогэс страх, который украинцы в СССР подсознательно испытывали всю жизнь, передался и следующим поколениям. В моих киевском детстве и юности о каскаде Днепра говорили повсюду: и в школе, и в газетах, и между собой. Но говорили о нем не как о советских ударных стройках, а в том смысле, что жизнь и существование (питьевая вода, орошение полей для сбора урожая) всех живущих ниже по течению, за плотинами, зависит от прочности этих самых сооружений, от бережного ухода за ними и постоянной их охраны. И вот несознаваемый страх материализовался в ужасающую реальность.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины опубликовало предварительную оценку произошедшего. До 94 процентов орошающих систем Херсонской области уничтожено, в Запорожской области речь идет о 74 процентах и о 30 процентах – в Днепропетровской области. В городе Кривой Рог уже на треть сократили подачу питьевой воды, потому что жизнь этого города на 70 процентов зависит от воды из Каховского водохранилища, которое теперь обмелело так, что водозабор невозможен. Те же проблемы в городах Марганец и Никополь. Украинское правительство через несколько часов после разрушения Каховской ГЭС выделило средства на строительство двух новых магистральных водопроводов, которые помогли бы решить проблему с питьевой водой, но их ещё нужно построить...

Массовая гибель рыбы – другое последствие катастрофы. Природа в окрестностях водохранилища и разрушенной гидроэлектростанции может измениться до неузнаваемости, когда земля перестанет получать пресную воду. По оценке Министерства охраны окружающей среды Украины, под угрозой оказались более трехсот видов растений и животных.

Конечно, сегодня, после всех возможных видов обстрелов украинских городов и гибели тысяч обычных людей и сотен детей, новая трагедия становится в одну линию со старыми. Бессмысленная ненависть и злоба, несущая разрушения и трагедии, к сожалению, не уменьшается; как и в годы Второй мировой войны, опустошение украинской земли происходит только ради территориальных завоеваний. Сегодня Россия поделила Украину на куски: сейчас это оккупированный "сектор" и не оккупированный. Вспоминаются из истории Украины секторы, на которые разделили здешние территории руководители нацистской Германии. В губернаторство Транснистрия, например, тогда вошли три области Украинской ССР, оказавшиеся под контролем Румынии, а в Рейхскомиссариате Украина нещадно эксплуатировали местное население, забирая сельскохозяйственную продукцию на нужды вермахта, эксплуатируя местное население. Так Путин сегодня использует оккупированные территории Крыма и Донбасса в качестве источника бесплатной солдатской силы.

Рейхскомиссариат Украина в годы прошлой войны полностью находился под контролем немецкой администрации, эта территория была превращена по сути в колонию. Того же в начале войны добивался и Путин, если вспомнить призывы к украинским политикам сдаться, поступавшие в виде телефонных звонков как накануне российского вторжения, так и после того, как российские танки оказались под Киевом. В этом смысле всё давно уже ясно: эксплуатировать оккупированную территорию невозможно так, как вздумается, если существует независимое национальное правительство. История и реальность неумолимо диктуют свои правила. На территориях современной Украины в годы Второй мировой войны происходили кровавые бои и события, но та война закончилась. Закончится и это страдание, и новая война.

Александра Вагнер – журналист Радио Свобода



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