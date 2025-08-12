Ссылки для упрощенного доступа

ВСУ: Россия атаковала учебное подразделение Сухопутных войск

Служащие Сухопутных войск ВСУ, иллюстративное фото

Украинское командование сообщило о ракетном ударе в ночь на вторник по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. В каком регионе находится этот объект, не уточняется.

В сообщении говорится, что несмотря на принятые меры безопасности группа военнослужащих, во время перемещения в оборудованные укрытия, попала в зону поражения кассетных боеприпасов. На данный момент известно об одном погибшем и 11 раненых. Ещё 12 человек обратились за медицинской помощью.

Российская сторона атаку не комментировала.

Донецкая областная прокуратура сообщила во вторник об ударе по городу Белозерское, нанесённом вечером 11 августа. Удар, как утверждает ведомство, был нанесен фугасными авиабомбами и пришелся на жилой квартал. Погибли 43-летний мужчина и 34-летняя женщина. Кроме того, ранения получили семь человек, среди них 16-летний подросток. Всего были повреждены 8 многоквартирных домов и автомобили.

