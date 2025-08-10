Ссылки для упрощенного доступа

В Одесской области три человека погибли из‑за взрывов в море

Предупреждающий знак о минной опасности на одесском пляже (иллюстративное фото)
Предупреждающий знак о минной опасности на одесском пляже (иллюстративное фото)

В Одесской области во время купания в результате двух взрывов неизвестных предметов погибли три человека – женщина и двое мужчин, сообщает местное управление Нацполиции.

По данным главы областной администрации Олега Кипера, один мужчина погиб в селе Каролино-Бугаз, еще мужчина и женщина – в поселке Затока. "Все они подорвались на взрывоопасных предметах во время купания в запрещенных для отдыха зонах", – написал Кипер.

Издание "Думская" пишет, что в море взорвалась мина, примерно в 50 метрах от берега.

Уиткофф в Москве
Уиткофф в Москве

Уиткофф в Москве

Трамп готовит обращение


