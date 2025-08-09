Россия 9 августа вновь атаковала Украину. Есть убитые и раненые

Два человека погибли, 16 получили ранения в результате российской атаки беспилотниками в Херсонской области утром 9 августа. Под удар попал рейсовый автобус, сообщает Херсонская областная прокуратура.

Утром в субботу российская армия также атаковала город Днепр двумя ракетами "Искандер-К", запущенными из подконтрольной России части Запорожской области. Ранены три человека. Из-за атаки есть разрушения на территории предприятия, возник пожар, сообщил глава местной областной военной администрации Сергей Лысак.

Кроме того, утром 9 августа российские военные атаковали Беленьковскую общину с помощью FPV-дрона. Один дрон попал в автомобиль, в котором находились два человека. Они погибли на месте, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров.





В ночь на 9 августа ударные дроны атаковали центр города Балаклея в Изюмском районе Харьковской области. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Виталий Карабанов. Зафиксированы попадания в жилой дом и нежилое здание, на месте возник пожар. Также есть повреждения в близлежащих многоквартирных домах.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в ночь на 9 августа в целом Украины была атакована 47 российскими ударными дронами типа "Шахед" и их имитаторами, а также двумя крылатыми ракетами "Искандер-К". Зафиксировано попадание 31 российского дрона в 15 местах.

