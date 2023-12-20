ВСУ сообщили о 18 сбитых дронах над восемью областями Украины

Воздушные силы украинской армии сообщили, что в ночь на 20 декабря сбили 18 из 19 беспилотников типа "Шахед".

По информации ВСУ, дроны выпустили из аннексированного Крыма. Беспилотники были уничтожены над Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областями.

Также ВСУ сообщает, что российская армия ударила по Харьковской области двумя ракетами из ЗРК С-300 со стороны Белгородской области. Предварительно, пострадавших нет. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, удары пришлись по территории транспортного депо, "где и так от вражеских обстрелов живого места нет". "Это чисто гражданский объект", – добавил он.

Россия атаки не комментировала.