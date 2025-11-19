ВСУ ударили по РФ ракетами ATACMS. В России заявили об атаке по Воронежу

Минобороны России утверждает, что украинские военные днём 18 ноября нанесли по Воронежу удар четырьмя дальнобойными ракетами ATACMS американского производства. Генштаб ВСУ накануне сообщил, что украинские военные использовали ATACMS для удара по военному объекту на территории России - впервые с начала войны. В ведомстве не уточнили, сколько было ракет и в каком направлении именно они были выпущены.

Российское военное ведомство утверждает, что все ракеты были сбиты, а упавшие обломки повредили крыши детского дома, геронтологического центра и частного дома. Минобороны России опубликовало фотографии, как утверждается, упавших снарядов.

Также Минобороны выступило с утверждением, что пусковые установки ATACMS были уничтожены в Харьковской области ответным ударом. Независимого подтверждения этой информации нет.

Ранее ВСУ наносили удары этими ракетами по оккупированными Россией территориям.

ATACMS – это дальнобойные баллистические ракеты, которые США передают Украине с 2023 года. Однако тогда действовал запрет на удары по территории России со стороны США, который впоследствии был снят. В сентябре 2025 спецпосланник президента США Кит Келлог подтвердил, что Украина может наносить удары вглубь России.

Украина ранее наносила этими ракетами удары по оккупированным Россией районам Украины, которые Россия официально считает своей территорией, отмечает "Настоящее Время". Удар вглубь международно признанной территории России нанесён впервые. В Генштабе ВСУ заявили, что такие удары по военным объектам будут продолжены. Украина регулярно наносит удары по тыловым районам России, в частности по НПЗ и военным заводом, при помощи беспилотников и ракет собственного производства.