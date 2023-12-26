ВСУ утверждают, что взорвали десантный корабль в порту Феодосии

Глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксёнов сообщил об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию порта в Феодосии. По его словам, детонация прекратилась, пожар локализован.

"На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены", - написал Аксёнов. О пострадавших не сообщается.

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук заявил, что в порту Феодосии поражен большой десантный корабль "Новороссийск". Удар, как утверждает Олещук, нанесла украинская авиация.

"А флота в России становится всё меньше! В этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ — крейсером "Москва" — следует большой десантный корабль "Новочеркасск“. Благодарю пилотов Воздушных сил и всех причастных за филигранную работу", — написал командующий Воздушными силами Украины.

Чем именно украинская авиация могла ударить по Феодосии, которая находится примерно в 250 километрах от ближайшей точки фронта, Олещук не уточняет.

В утренней сводке ВС Украины сообщили, что удар по российскому кораблю "Новочеркасск" в порту Феодосии этой ночью был нанесён крылатыми ракетами. Другие подробности в сообщении не приводятся.

Российские власти эту информацию пока не комментировали. Подтвердить заявление украинских военных из независимых источников на данный момент не представляется возможным.

О взрывах, пожаре и затем повторном мощнейшем взрыве в порту Феодосии сообщают и российские, и украинские источники.

Телеграм-канал "Мэш" со ссылкой на местных жителей написал о "громких хлопках" и клубах дыма в районе феодосийского порта. Автомобильное движение по Крымскому мосту на некоторое время останавливалось.

Как пишет телеграм-канала "Военный обозреватель", "по некоторым данным, удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow /SCALP EG". Каких-либо подтверждений или опровержений этой информации пока нет.

"В Феодосии в 03:31 раздался громкий взрыв, и теперь в порту что-то горит […] детонация продолжается. Говорят, в какой-то корабль попали", — пишет украинский телеграм-канал "Крымский ветер".

По сообщению "Известий" и РЕН ТВ, в результате атаки ВСУ в Феодосии повреждено здание железнодорожного вокзала. По их данным, взрывной волной выбило окна. "Крымская железная дорога" объявила, об изменении маршрута пригородных поездов из Феодосии в Джанкой "по техническим причинам".

Феодосия — город на юго-востоке аннексированного Крымского полуострова. В её порт после серии украинских ударов по Севастополю была перебазирована часть кораблей российского Черноморского флота.