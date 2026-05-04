ВЦИОМ не опубликовал еженедельный рейтинг Владимира Путина

Государственное агентство ВЦИОМ не публиковало рейтинг доверия политикам, включая президента России Владимира Путина, с 24 апреля, сообщает The Moscow Times. До этого его рейтинг падал семь недель подряд.

Рейтинг публикуется еженедельно по пятницам в 10 утра по Москве. Новый рейтинг не был опубликован ни в выходной день 1 мая, ни в первый рабочий день после "длинных" выходных. Как отмечает издание, в 2025 году ВЦИОМ публиковал рейтинг Путина 9 мая - в выходной день.

1 мая фонд "Общественное мнение" зафиксировал снижение одобрения работы Путина на три процентных пункта за неделю.

24 апреля ВЦИОМ опубликовал очередное снижение рейтинга одобрения деятельности Путина с задержкой в два часа, отмечало "Агентство". Тогда уровень одобрения работы Путина снизился до 65,5%.

Независимая исследовательская организация "Левада-Центр" сообщила, что рейтинг Путина падает последние полгода. В конце апреля, согласно опросу центра, он составлял 79%.