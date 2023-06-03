Выбор будущего. Аркадий Даваров – о покаянии и освобождении

Как вы видите будущее? Что думаете о нём? Что надо делать, чтобы содействовать наступлению будущего лучшего, чем сегодня? Эти вопросы могут показаться неуместными в обстановке неопределенности, растерянности, тревоги и непонимания происходящего, потери близких, своего дома, прежних смыслов и ценностей. Но их следует задавать именно сейчас, не дожидаясь окончания войны, когда наступит иное будущее. И никто пока не знает, каким оно будет. Можем ли мы на будущее повлиять? В жизни каждого из нас произошло то, чего практически никто не ожидал. За один день 24 февраля миллионы людей лишились будущего. Для многих из нас будущее и раньше скукоживалось, ограничивалось потребительскими целями и становилось всё более туманным. Но чтобы вот так сразу всему обвалиться в один момент – это, конечно, невиданный шок. И с тех пор многим трудно поднять голову и посмотреть вперёд.

Между тем отсутствие картины будущего чревато серьёзными проблемами. Отсюда растёт тревожность, для которой и так достаточно причин. Жизнь без будущего теряет смысл. Общая усталость и постоянная борьба за выживание заставляют сосредоточиться на сиюминутных потребностях. В тяжёлых буднях всё более ощущается избыток озабоченности, озлобленности и страха при нехватке радости, надежды и веры. Отсюда распространение апатии и сползание в депрессию, тоску, отчаяние, нежелание жить дальше.

На этом фоне всё заметнее люди, для которых испытания войны стали закалкой духа, ежедневным проявлением небывалого мужества и самопожертвования. Такое впечатление, что они не думают о будущем, а создают его! Создают своё будущее тем, что освящают его своим присутствием и своей силой. Но есть ли при этом общее видение того, что нас ждёт? В недавнем интервью киновед Наум Клейман говорил: основная проблема сейчас – построение образа будущего. Такого будущего, которое станет желанным для многих людей, и это поможет преодолеть их разобщенность.

Почему же так мало попыток представить себе собственное и общее будущее? Существуют разные причины, мешающие тому, чтобы построить чёткие представления о будущем. Давайте проверим, не лишаем ли мы сами себя будущего? Во-первых, не стали ли мы смотреть преимущественно в прошлое? Никто не может обойти действие всеобщего закона: там, где наше внимание, там и развитие. Думая часто о прошлом, мы невольно подпитываем своей энергией то, что безнадёжно устарело, даём ему шанс проникнуть и заполнить собой настоящее. При этом часто не отдаём себе отчёта, что такое прошлое просачивается дальше и в будущее, определяет его. Даже если сознательно мы этого совсем не хотим.

Другой способ закрыть для себя будущее – наоборот, совсем не смотреть в прошлое. Если хорошо поискать, то у каждого из нас в прошлом есть нечто такое, за что стыдно, что отдаётся ноющей болью. И естественная реакция любого человека – забыть об этом, вытеснить в подсознание и перестать замечать, сделать болезненное место "слепым пятном". Только станет ли тогда этот человек здоровее и счастливее? Загоняя болезнь вглубь, мы делаем её хронической, и тогда труднее её обнаружить и от нее избавиться.

Для создания будущего необходимо сначала хорошенько почистить прошлое

Так всё-таки надо смотреть в прошлое или нет? Конечно надо, но строго и с заботой по отношению к себе. Так, чтобы повлиять на то, какое именно прошлое становится на наших глазах будущим. Конечно, стоит помнить и опираться на то, что было раньше реальными достижениями и непридуманными успехами. А то, что было ошибками, безрассудными и постыдными решениями, поведением, повлекшим за собой страдания, боль, разрушения и потери, – вытащить из памяти, признать, понять его причины и следствия. Для того, чтобы от подобных действий напрочь отказаться и чтобы они больше не повторялись.

Легко это сказать, но совсем непросто увидеть свои прошлые ошибки, неудачи, упущенные возможности и, может быть, преступления без попыток самооправдания. Немалое мужество требуется, чтобы не торопиться простить себя за то, что в этой картинке оказывается невыносимо ужасным. Мы неосознанно воспринимаем бесконечную информацию о продажности, глупости, эгоизме и подлости коррумпированных людей во власти, забывая, что это зеркало, в котором отражаемся мы сами. Ведь раз мы живем рядом с ними, то незаметно всё это впитываем. Есть ли у нас достаточно внутренней силы, чтобы признавать и свою собственную лживость, низость, деградацию, гордыню, лень, алчность и далее по списку? Когда ты позволяешь собой манипулировать, то этим поддерживаешь того, кто тобой манипулирует. Поэтому закрывать глаза на то, что тобой манипулируют, опасно тем, что перестаешь это замечать. А заодно не видишь, кого и что ты поддерживаешь, пусть даже неосознанно, становясь соучастником этого. Поэтому нелишне задуматься, кто и что нами манипулирует, какие силы на нас постоянно влияют.

Как ни крути, для создания будущего необходимо сначала хорошенько почистить прошлое и пройти наконец через покаяние. Раскаяться означает не только увидеть, понять и ужаснуться тому, что ты совершил или мог бы сделать и не сделал. Раскаяние – это такое глубокое переживание, которое приводит к перевороту сознания, радикальной перемене восприятия мира. После этого повторение прежних решений и действий невозможно. Это горько, трудно, непривычно, но необходимо. Вспомним отречение апостола Петра и его горькие слёзы раскаяния.

Покаяние – это способность учиться на своём прошлом, отталкиваться от негативного в нём и идти дальше, не воспроизводя его в будущем. Согласно третьему закону Исаака Ньютона, сила противодействия себе прошлому соответствует силе действий для реализации себя грядущего. Если самому на это недостаёт сил, то можно и помощи попросить в религии, философии, психологии – всюду, откуда она может прийти. И тогда может появиться лёгкость, уверенность, свобода от груза прошлых "подвигов", появится свет в конце туннеля. Тогда настоящее определяется прекрасным будущим, а не ужасающим прошлым. А это требует проявления в нём соответствующих решений, черт характера и поступков, приобретения новых привычек.

Нежелание разбираться с прошлым имеет общие черты у разных живых систем: человека, супружеской пары, семьи, организации, страны, хотя у каждой из них есть свои особенности. Масштабы этой проблемы поражают, и кажется, что она вечна для постсоветского пространства. Известно высказывание Сергея Довлатова: "Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И всё же я хочу спросить – кто написал четыре миллиона доносов?" Этот вопрос повис в воздухе без ответа. Если бы в начале 1990-х было меньше радости и надежд на будущее, а больше печали, страха и стыда за прошлое, то наша жизнь могла бы перестать быть продолжением беззаконий и преступлений советской власти и российской империи. Шанс был упущен, проблемы сгустились, и теперь уже война нам ясно говорит о том, что эта история плохо заканчивается.

Есть ещё и третий вариант оказаться без будущего – это не присутствовать в настоящем, не опираться на реальность здесь и сейчас. Для этого достаточно пребывать в иллюзиях, уйти в зависимости и прописаться в виртуальном мире. Мирно дремать или быть в полусонном состоянии, не отдавая себе отчета в том, кто я, где сейчас оказался, что меня окружает, куда я направляюсь. Можно мечтать сколько угодно о желанном будущем, но стоит спросить себя: насколько я сейчас готов к нему? Как в фильме сорокалетней давности, где голос из прекрасного далёка строго спрашивает: "А сегодня что для завтра сделал я?"

Для отказа от нежизнеспособного прошлого, построения желаемого будущего и опоры в этом на настоящее нужна воля. В книге Келли Макгонигал, которая так и называется "Сила воли", говорится, что в прифронтальной коре мозга есть три области. Одна отвечает за то, чтобы делать то, что нужно, несмотря на то что этого не хочется. Другая – за отказ от того, что неприемлемо, и третья – за сохранение движения к тому, что человек хочет. Первый вид силы воли нужен для настоящего, второй для прошлого и третий для будущего.

Кроме силы воли у человека есть ещё и свобода воли, что бы по этому поводу ни говорили некоторые учёные, которые её отрицают. Если почаще вспоминать об этом, то открывается удивительная возможность самим выбирать своё будущее. Не давать ему самостоятельно вырастать из прогнившего прошлого и не хвататься наивно за подсунутые кем-то соблазнительные представления о том, что будет. Способность человека выбирать будущее основана на квантовой физике, которая работает не только в микромире. Мы тоже существуем в квантовом поле, где наблюдатель влияет на физический мир. Например, исследования Джо Диспензы показывают, как то или иное видение будущего является одним из его вариантов, который затем материализуется. И безнадежно больные, которых он научил представлять себя в будущем здоровыми, такими в результате и оказывались. Выбирая видеть будущее как что-то совершенно новое и настойчиво желаемое, человек в каком-то смысле его создает.

Что для этого нужно? Иметь ясное детальное видение своего прекрасного будущего, ежедневно представлять его себе и глубоко переживать своё состояние в этом будущем. Более того, необходимо привнести это внутреннее состояние в свою теперешнюю жизнь, делая все от тебя зависящее для приближения такого будущего. А для этого придётся освободиться от влияния прошлых ошибок и опираться на реальность сегодняшней жизненной ситуации. Когда человек умеет мечтать, тогда он наполняется энергией светлого и радостного будущего. У сообществ, в которых достаточно таких людей, возникает позитивное поле, и это противостоит атмосфере отчаяния, разрушения и зла. Может быть, уже стоит наконец принять такое решение и потрудиться над будущим, создавая его своей верой и действиями уже сегодня.

Между тем отсутствие сознательного выбора будущего тоже является выбором, причем не самым лучшим. Это либо продолжение прошлого, даже если оно настолько противно и постыдно, что крепко забыто, либо бездумное следование обманчивой картинке будущего, выгодной кому-то и навязанной извне. Хотим мы того или нет, у каждого человека время от времени происходит выбор пути. Важно подходить к нему максимально ответственно, понимая последствия. Как пел Виктор Цой, "Те, кому нечего ждать, садятся в седло, Их не догнать, уже не догнать. Тем, кто ложится спать, – Спокойного сна. Спокойная ночь".

Покаяние необходимо для освобождения от прошлого. Видение будущего необходимо для проявления его в настоящем. Сегодняшний день оказывается как бы на растяжке между притяжением к желаемому будущему и отказом от ненавистного прошлого. В нынешнее переходное время не стоит особенно прислушиваться к чьим-то прогнозам и предвидениям, лучше твердо усвоить, что будущее ты выбираешь сам.

Аркадий Даваров – IT-специалист, психолог



Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции​