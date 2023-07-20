Выбор – не молчать. Вера Васильева – о письмах Владимира Кара-Мурзы

Есть пословица о том, что молчание – золото. Но в том же стихотворении Александра Галича сказано: "Промолчи – попадешь в палачи!" Эти строки обрели дополнительный смысл после 24 февраля 2022 года. Впрочем, дилемма – молчать или нет – охватывает более широкий спектр ситуаций, чем это может показаться на первый взгляд.

Недавно мы все имели возможность ещё раз убедиться в этом на примере оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы, осужденного Мосгорсудом на 25 лет лишения свободы (по обвинениям в госизмене, фейках об армии и сотрудничестве с нежелательной организацией) и содержащегося в СИЗО-5 Москвы. В середине июня ему перестали передавать письма, приходящие через электронный сервис "ФСИН-Письмо". В свою очередь, его ответы тоже не проходили тюремную цензуру. "Мне фактически перекрыли переписку через "ФСИН-Письмо": перед выходными вместо писем принесли пачку пустых бланков для ответа (так происходит, когда сами письма "не проходят цензуру"), а после выходных – уведомления о том, что цензуру не прошли уже мои ответы. Это касается, в том числе, переписки с родственниками и друзьями. Мои письма (в обе стороны) регулярно "терялись" и раньше – но теперь это, похоже, приняло системный характер", – говорится в одной из записей в фейсбуке Кара-Мурзы. Его ответ сотрудники "Водника" не пропустили и ко мне.

Единственная, хоть какая-то защита от произвола, в том числе в острых ситуациях с сидельцами, – это публичность

После этих многочисленных (и совершенно необоснованных, на мой взгляд) недоставок корреспонденции в СМИ и блогосфере поднялась довольно большая, по нынешним временам почти полного удушения в России свободы слова, волна возмущения. И в скором времени Кара-Мурзе выдали стопку ранее задержанных цензурой посланий. Об этом сообщил член Совета по правам человека Алексей Мельников: "Чудесным образом всё то, что было запрещено, стало разрешено". Система "ФСИН-Письмо", ранее известившая Кара-Мурзу и его адресатов о непрохождении его письмами цензуры, так же бесстрастно сообщила, что те же сообщения теперь доставлены.

Здесь, конечно, ещё раз подтверждается известная пословица: в России закон что дышло. Одно и то же письмо может пройти или не пройти цензуру, и это зависит не от его содержания и установленных правовых норм, а от начальственного усмотрения. Но самое главное, мне кажется, не в этом. Полагаю, не последнюю роль в благополучном завершении этой истории сыграли голоса средств массовой информации и общественности, которые раздались довольно громко. Единственная, хоть какая-то защита от произвола, в том числе в острых ситуациях с сидельцами, – это публичность.

Есть, наверное, немало людей, которые, напротив, убеждают, что надо "потише" – мол, таким образом можно избежать репрессий в отношении узника. Но практика давно показывает обратное: самое страшное происходит именно в тишине. Ученый Игорь Сутягин, бывший одним из первых политических заключенных путинской России, много лет назад, находясь за решеткой, написал рассказ "Не молчите!". Там есть строки: "…Пожалуйста, не молчите! Не опасайтесь возможных репрессий для осужденного – они будут совсем не такими страшными, как были бы в окружающем его свирепом молчании. А скорее, что их и вовсе не будет. Своими словами, своим неравнодушием вы и на расстоянии защитите человека. И главное, придадите ему силы – очень нужные в "зазаборье", чтобы выстоять. Когда есть силы, уже можно "осознать неизбежность" – и тем возвратить отнятую свободу. А без свободы очень трудно жить, особенно в тюрьме. Поэтому ради всех тех, кто заперт сегодня в лагерях (нас много уже сегодня, увы) – пожалуйста, будьте вместе с ними – и не молчите. Не молчите!"

Порой выбор – молчать или нет – бывает очень трудным, особенно когда он встает перед близкими тех, кто несправедливо преследуется и оказался в тюрьме. Боишься навредить другому, кто ограничен в выборе даже направления движения. Однако, казалось бы, частная история с перепиской Владимира Кара-Мурзы свидетельствует: информация все-таки защищает. Не случайно именно с уничтожения независимых СМИ более 20 лет назад начал Владимир Путин. А потом стало возможным и все остальное, что мы теперь переживаем.

Вера Васильева – московский журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал"



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