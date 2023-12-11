"Выборы патриотов" в Гонконге прошли при рекордно низкой явке

Окружные выборы в Гонконге, на которые допустили только пропекинских кандидатов, прошли при рекордно низкой явке в 27,5%, сообщает управление китайского спецрайона.

На предыдущих аналогичных выборах в 2019 году явка превышала 71%. Тогда на фоне массовых протестов с большим перевесом победили демократические силы – впервые в современной истории Гонконга.

В ответ на это в спецрайоне ужесточили избирательное законодательство. Теперь три четверти окружных депутатов назначаются, а избираются напрямую только 88 – но и они должны быть утверждены правительственными комитетами, чтобы попасть в бюллетень.

В итоге до выборов не допустили ни одного кандидата от Демократической партии и даже от центристов. Среди допущенных кандидатов 70% сами оказались сотрудниками правительственных комитетов, пишет "Аль-Джазира".

Лидер Гонконга Джон Ли заявил, что результаты голосования – "последний паззл, чтобы реализовать принципы патриотов, управляющих Гонконгом". Ли отметил, что Гонконгу нужна стабильность, а выборы 2019 года были использованы для угрозы национальной безопасности.

Чтобы привлечь избирателей на участки, власти среди прочего организовали бесплатные концерты и ярмарки. В день голосования по Гонконгу расставили более 12 тысяч полицейских. По данным властей, были арестованы не менее шести человек – их обвиняют в подстрекательстве к срыву выборов и в призывах портить бюллетени.