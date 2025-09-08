Выборы в Норвегии: премьер Стёре, очевидно, сохранит свой пост

В Норвегии на парламентских выборах победу одерживает правящая Рабочая партия и её союзники по левоцентристской коалиции.

Это следует из предварительных данных подсчёта голосов. По прогнозам ведущих СМИ, левоцентристам удастся получить большинство в парламенте - вероятно, они получат 87 из 170 мест. Это будет означать, что Йонас Гар Стёре сохранит кресло премьера. Рабочая Партия при этом не будет иметь абсолютного большинства, и ей придётся полагаться на поддержку партнёров по коалиции.

Позиции правых усилились, хотя они, по всей видимости, и останутся в оппозиции. Крупнейшей оппозиционной силой станут правые популисты из Партии прогресса, выступающие за ужесточение миграционных правил. Они опережают консерваторов бывшего премьера Эрны Солберг.

Как показывают опросы, войны в Украине и секторе Газа, наряду с вопросами налогов и будущего суверенного норвежского нефтяного фонда, были среди основных тем, волновавших избирателей. Reuters отмечает, что левоцентристам могло помочь то, что бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, популярный в стране политик, недавно стал членом кабинета Стёре. Норвегия последовательно поддерживает Украину.