Выделенный для рубки лес у Байкала граничит с курортом Дерипаски

В законопроекте о сплошных рубках леса у Байкала крупнейший участок граничит с курортом российского миллиардера Олега Дерипаски. Это заметил "Кедр".

Законопроект уже прошёл первое чтение в Госдуме. Согласно документу, 553 гектара байкальского леса прилегают к курорту "Гора Соболиная", принадлежащему структурам Дерипаски. Это крупнейший участок среди выделенных для рубки, отметил "Кедр".

Помимо этой территории, в законопроект также включены участки трасс, уже работающих на "Горе Соболиной", и фрагменты леса между объектами курорта, обнаружил эколог Евгений Симонов. Он отмечает, что рубки, кроме эстетического ущерба, спровоцируют эрозию склонов горы.

Ответить на вопросы "Кедра" о расширении в администрации курорта "затруднились". Его управляющий Игорь Тремасов заявил, что комментировать такие вопросы не уполномочен. Дозвониться до учредителя курорта "Кедру" пока не удалось.