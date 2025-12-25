Оливье за 600 рублей?

В российских регионах прошли одиночные пикеты из-за роста цен. По словам активистов, за последний год стоимость ингредиентов для "Оливье" подорожала на 235%, теперь традиционный новогодний салат можно приготовить за 617 рублей.

Продукты в России подорожают ещё сильнее. Многие производители еды предупреждают продавцов, что с 1 января поднимут цены - НДС вырастет до 22%.

При этом вице-премьер Дмитрий Патрушев считает, что фиксированные цены на продукты могут привести к сокращению производства и отсутствию товаров на полках магазинов. В интервью газете "Известия" он заявил, что существуют более понятные инструменты. Например, больше 70 регионов уже заключили соглашения с торговыми сетями о стабилизации цен на различные виды социально значимой продукции, в том числе яйца, мясо, масло, овощи.

По данным опроса "Левада-центра", проблемой номер один для россиян остается инфляция. С 16 по 22 декабря она составила 0,20%, это значительно выше показателя предыдущей недели, который был равен 0,05%. С начала года рост цен достиг 5,58%, следует из данных Росстата.

Большинство россиян назвали 2025 год трудным, отмечает ВЦИОМ. Затянувшаяся война с Украиной и ее экономические последствия формируют устойчивое ощущение тяжелого времени.

Экономика России продолжает подпитывать войну, но в 2026 году она может дать трещину, полагает The Washington Post. Кремль израсходовал большую часть денежных резервов и заёмных средств, поэтому впереди, по мнению экономистов, опрошенных американской газетой, серьёзные проблемы. В частности, заметно сокращаются доходы от экспорта газа.

Проблемы российской экономики обсуждаем в программе "Лицом к событию" с экономистом Владиславом Жуковским.












