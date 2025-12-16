Дефицит на 20 лет

Кабмин ожидает, что федеральный бюджет РФ будет дефицитным до 2042 г. Документ составлен с учетом двух вариантов сценария социально-экономического развития – базового и консервативного. В обоих прогнозах расходы будут превышать доходы на протяжении всего прогнозного периода, утверждают "Ведомости".

Дефицит федерального бюджета в базовом варианте вырастет до 21,6 трлн рублей, или 2,9% от прогнозируемого на 2042 год. ВВП в консервативном варианте вырастет до 54,7 трлн рублей или 8,4% от прогнозируемого на 2042 год ВВП.

При этом две трети прироста российского ВВП, о котором в этом году отчитывается Росстат, приходится на военно-промышленный комплекс.

Из 0,6% экономического роста в третьем квартале 0,4 процентного пункта обеспечил сектор "госуправления и обеспечения безопасности", подсчитали аналитики Райффайзенбанка на основании данных Росстата. Доля ВПК в этом году увеличилась почти втрое.

А вот доходы России от нефти и газа по итогам декабря, вероятно, сократятся почти вдвое по сравнению с декабрем прошлого года, свидетельствуют подсчеты Reuters. Это будет минимум с августа 2020 года, когда продажи энергоносителей снизились из-за пандемии коронавируса.

О "дыре" в бюджете и о тратах россиян говорим с экономистом Вячеславом Ширяевым.