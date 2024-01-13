"Вылечить Россию от путинизма". Планы депутата Никиты Юферева

Депутат муниципального образования Смольнинское (Санкт-Петербург) Никита Юферев называет себя консерватором, патриотом и сторонником семейных ценностей. В ответ на иск Минюста с требованием признать некое "Международное общественное движение ЛГБТ" он написал в социальной сети: "Гомофобия – это болезнь, ее надо лечить. Гомофобия – это экстремизм, вот какой иск должен рассматривать Верховный суд". Депутат направил в Минюст обращение с просьбой отозвать иск против ЛГБТ-сообщества.

Он не первый раз вступается за ЛГБТ-людей. В 2020 году Никита Юферев публично поддержал своего коллегу, открытого гея Сергея Трошина. После этого по инициативе прокуратуры домой к Юфереву, отцу двоих детей, пришла опека.

После начала войны против Украины депутат остался в России и принял участие в громких антивоенных акциях. Осенью 2022-го Никита Юферев эмигрировал. О своем сопротивлении войне и гомофобии мундеп рассказал Радио Свобода.

– Почему вы написали в Минюст обращение с просьбой отозвать иск о признании экстремистским некоего "международного общественного движения ЛГБТ"? И каким был ответ этого ведомства?

Моя поддержка ЛГБТ-сообщества вытекает из консервативных ценностей

– Все люди имеют право быть собой и быть счастливыми. Поэтому я написал письмо в Минюст с просьбой не позориться и отозвать иск. В современном обществе таких запретов быть не должно. Ответ получил, когда решение Верховного суда уже было принято. Министерство юстиции сообщило, что в частную жизнь они лезть якобы не собираются, а запрет им очень нужен, чтобы защищаться от влияния извне. При этом Министерство юстиции и Верховный суд придумали очень обтекаемые формулировки, и не понятно, какая конкретно деятельность, связанная с ЛГБТ, считается теперь экстремистской, а какая нет. Это оставили на усмотрение прокуроров и судьей. Что они захотят, то и будет нарушением. Кого они посчитают "членом ЛГБТ-движения", тот и будет экстремист.

– Вы сами пострадали в 2020 году, пытаясь защитить ЛГБТ-людей. Что вас побудило совершить такой поступок?

– Сам я не пострадал. Пострадавшими можно назвать моих детей.

В соседнем от Смольнинского муниципалитете есть депутат Сергей Трошин. Он первый и единственный в России открытый гей с депутатскими полномочиями. Он открыто высказывался в поддержку ЛГБТ-сообщества. И за это его начали травить. Вылезли всякие казаки, депутаты законодательного собрания и прочие городские сумасшедшие и угрожали Трошину расправой. Потребовали завести на него уголовное дело.

Наша фракция – 7 депутатов МО Смольнинское – совместно решила поддержать депутата Трошина. На одном из заседаний муниципального совета я от имени фракции поставил на стол маленький радужный флажок. Заседание проходило в обычном режиме, пока один из депутатов не увидел этот флажок. У нас была насыщенная повестка дня, мы как раз обсуждали бюджет – все это было тут же забыто. ЛГБТ-повестка захватила депутатов от разных фракций. Тема важная, многие хотели высказаться. Целый час мои коллеги произносили гневные речи, рвали на себе рубашки, доказывая, какие они настоящие мужики и как мы не правы, потому что притащили на заседание символ ЛГБТ-сообщества. Выглядело это как сеанс экзорцизма. Наша фракция молча слушала, пока коллеги не выдохлись, и мы смогли дальше приступить к работе.

– Прочему депутаты так бурно отреагировали?

Чиновники, притесняющие ЛГБТ, – это люди, которые выступают против семейных ценностей

— Некоторым мужчинам старшего возраста кажется, что если они поддержат ЛГБТ-сообщество, то они сразу превратятся в геев. В этот момент у них, видимо, распаляется воображение, в голове возникают всякие сценки сексуального характера, у них поднимается давление, они приходят в возбужденное состояние и начинают кричать. У меня такой механизм не включается, поэтому мне трудно понять их бурную реакцию. Если люди одного пола любят друг друга, то посторонним не должно быть никакого дела до этого. Я очень консервативный человек. Моя поддержка ЛГБТ-сообщества вытекает из консервативных ценностей. Самое главное – это семья! Я считаю, что люди должны жить в семье. Нормальное состояние для человека иметь пару и быть родителем. У всех людей должна быть возможность создать семью. Чиновники, притесняющие ЛГБТ, запрещающие им вступать в брак, это люди, которые выступают против семейных ценностей.

– Каким образом пострадали ваши дети из-за того, что вы выступили в защиту равноправия?

– Через некоторое время один из моих избирателей начал присылать мне в телеграме ссылки на пригожинские СМИ. Они одновременно опубликовали порядка трех десятков статей о том, что депутат Юферев занимается пропагандой ЛГБТ и у меня нужно забрать детей, потому что я их, скорее всего, неправильно воспитываю. Мы с женой с удивлением прочитали, что скоро к нам придет проверка и нас быстро лишат родительских прав. Оказывается, после заседания с флажком на меня поступил анонимный донос. Прокуратура Центрального района Петербурга натравила на нашу семью полицию и отдел опеки. Когда они пришли, жена с годовалым ребенком успела спрятаться у подруги, а я со старшим сыном как раз возвращался из детского сада. Мы поднялись на наш этаж и увидели целую делегацию. По наши души явились двое полицейских, представитель опеки, и журналисты с двумя видеокамерами. Они стояли к нам спиной и разговаривали с нашим дедушкой, который не пускал их в квартиру и громко доказывал, что знать не знает никакого депутата Юферева и его детей. Нас с сыном не заметили. Мы, стараясь не шуметь, убежали по лестнице.

Слезы моего ребенка я им простить не могу

На ребенка вся эта ситуация и наш побег произвели очень сильное впечатление. Мы сидели в машине и ждали, пока проверка уйдет, и все это время мой сын плакал. Он не понимал, почему мы не можем пойти в квартиру, что это за толпа людей в форме, о чем они спорили с дедушкой и почему нам пришлось убежать.

Организаторы, как мне кажется, сами быстро поняли, что переборщили, и проблема решилась сама собой, дело не возбудили, детей не забрали. Просто решили напугать. Но слезы моего ребенка я им простить не могу. До сих пор считаю, что прокурор Лариса Бортникова, организовавшая проверку, – на редкость плохой человек.

– Что еще вы сделали для защиты прав ЛГБТ?

К сожалению, в Государственной думе нет ни одного нормального депутата

– Я не вел никакой системной работы по защите прав ЛГБТ-людей. Жители избрали меня муниципальным депутатом, потому что я обещал им заняться детскими площадками, озеленением и следить, чтобы чиновники не разворовывали муниципальный бюджет. Собственно этим наша команда занималась все 4 года. Мы создали контрольно-счетную комиссию, которая отслеживала муниципальные закупки и выявляла коррупцию. Мы разрабатывали правила благоустройства и правила проведения муниципальных фестивалей, экскурсий и концертов для жителей муниципалитета. Также я добивался освещения на детских площадках: зимой в Петербурге не бывает светло, и дети вынуждены гулять в темноте. Вместе с другими депутатами мы выявляли опасные пешеходные переходы и добивались от городских служб, чтобы переходы стали безопасными, особенно рядом со школами. То есть наша депутатская работа была сосредоточена на местных муниципальных проблемах.

Но иногда мы использовали свой статус, чтобы высказываться по федеральной повестке. К сожалению, в Государственной думе нет ни одного нормального депутата. Там никто не является нашим представителем, не способен озвучить нашу точку зрения. Поэтому, когда возникала какая-то важная проблема на федеральном уровне, мы – муниципальные депутаты – позволяли себе высказываться. Больше же некому! Мы выступили в защиту ЛГБТ, против поправок в Конституцию и против войны.

– Почему вы после начала войны с Украиной так активно выражали свою антивоенную позицию, не пытаясь до октября 2022 года уехать?

– Наша семья изначально не планировала никуда уезжать. Я очень люблю Россию, у нас замечательные люди, великая культура. Только вот государство людоедское. Но это поправимо, и над этим надо работать, что я, как депутат, старался делать.

Мы приняли заявление с призывом остановить войну против Украины, большинство депутатов проголосовало за

Когда началась война, мы с коллегами утром 24 февраля отнесли в канцелярию губернатора заявку на антивоенный митинг. Вместо согласования нас вызвали на беседу в прокуратуру и выдали официальное предостережение, чтобы мы никаких акций не организовывали. Но как можно было не организовывать? Шла война, петербуржцы протестовали, каждый день на Невском проспекте задерживали сотни человек, избивали дубинками. Как депутаты мы обязаны были найти способ, чтобы дать людям возможность легально выразить свой протест, без риска быть избитыми полицией. И тогда мы решили, что позовем всех желающих на заседание Муниципального совета Смольнинское 2 марта 2022 года, а в повестку заседания внесем запрос президенту "Нет войне!". По регламенту на заседании может присутствовать каждый гражданин России. И даже может выступить в конце заседания, если заранее запишется.

Столько людей на заседании совета Смольнинского не было никогда. Но полиции было еще больше. Мы приняли заявление с призывом остановить войну против Украины, большинство депутатов проголосовало за, обращение было направлено. Мы голосовали за это обращение, стоя на крыльце. Перед крыльцом стояла толпа петербуржцев, а за ними полукругом стоял ОМОН и автозаки. Было стрёмно. Мы шли на заседание, преодолевая страх, потому что были уверены, что идем "паковаться". Но, слава Богу, все обошлось. Никого в тот вечер не задержали. Мы смогли обеспечить площадку для легального выражения протеста.

– Хорошо известна история, как депутаты, в том числе вы, написали обращение в Госдуму с требованием импичмента и обвинения Путина в госизмене. Чего вы добивались такими действиями?

Пропаганда врет, когда утверждает, что все в России поддерживают Путина и войну

– С начала войны мы подписали множество петиций и обращений против войны. Мы прекрасно понимали, что депутаты Госдумы и Путин, прочитав наши обращения, не прослезятся и не закончат войну. В лучшем случае мы получим от них отписку, а в худшем – приглашение к следователю. Но мы считали важным показать россиянам, что российская пропаганда врет, когда утверждает, что все в России поддерживают Путина и войну. Что те, кто против войны, – в одиночестве. Важно было продемонстрировать, что в России есть люди, которые выступают против. Что нас много. Что есть целый орган власти, способный принять заявление против войны. С самого начала войны мы различными петициями пытались показать, что такие люди есть, что мы не одни и что нас много.

Существует еще одна аудитория, с которой важно работать, которую надо переубеждать, – это люди пропутинских взглядов. Те, кто поддерживает войну. Важно объяснять им, что война, которую развязал Путин, вредит России.

7 сентября 2022 года на заседании муниципального совета мы приняли обращение к Госдуме. Большинство проголосовало за. Мы потребовали от депутатов Госдумы обвинить Путина в государственной измене и отправить в отставку. Потому что развязанная им война – это ужасно и для Украины, и для России.

Вообще, главная экзистенциальная угроза России – это не НАТО, не США. Это Владимир Путин. Как надо не любить свою страну, чтобы бросить ее в войну?! Люди, которые развязали и поддерживают эту войну, они никакие не патриоты. Они в лучшем случае идиоты. А в худшем – предатели наших национальных интересов.

Новость об импичменте и обвинении Путина в госизмене хорошо разошлась в СМИ. Об этом рассказали даже провластные медиа. Мы получили тысячи писем и сообщений со словами поддержки, нас останавливали на улице и жали руки, избиратели звонили и благодарили за то, что все вокруг обсуждают "отставку Путина". Предлагали помощь, деньги, адвокатов. Один человек предложил оплатить мне, моей семье и моим котам билеты до Мексики, чтобы мы чувствовали себя в безопасности.

Президент – это всего лишь чиновник, большинство депутатов нашего совета его не любит

Нам всем влепили административку за дискредитацию. Вторая административка открывала возможность для уголовного дела. Адвокат сказал, что история получилась слишком шумной, и посоветовал "подумать о минимизации рисков". Через пару дней мы с женой и детьми ехали в машине на дачу. Мне пришло голосовое сообщение, где мне в грубой форме сказали, что надо очень быстро покинуть Россию, иначе меня посадят. Я уважаю источник этой информации. На следующий день мы выкопали картошку, посадили детей в машину, взяли важные документы и выехали в Финляндию. Я до последнего планировал остаться в России, но я не такой смелый и отчаянный, как Алексей Навальный. Мне хочется видеть, как растут мои дети.

– Еще вы известны тем, что порвали в 2020 году портрет Путина, который висел в здании заседаний. Как это произошло?

– Мы разошлись во мнении с главой администрации, кто из известных петербуржцев должен украшать стену в муниципалитете. Глава администрации считал, что там должен висеть портрет Путина. А я считал, что есть более достойные петербуржцы, и принес из дома и повесил на это место портрет Пушкина. Президент – это всего лишь чиновник, большинство депутатов нашего совета его не любит. Пушкин – это объединяющая фигура. Пушкина любят все. В один день я пришел на заседание совета и увидел, что вместо Пушкина опять висит Путин. А принадлежащий мне портрет Пушкина пропал. Пропал безвозвратно. Глава администрации заявил, цитата: "Мы эту макулатуру утилизировали".

Я снял со стены портрет Путина и порвал на 4 части

У меня не было слов, только ярость. Если вы моего Пушкина уничтожили, то я вашего Путина порву. Я снял со стены портрет Путина и порвал на 4 части.

Кто-то вызвал полицию. Прибыли пять человек, включая начальника местной полиции, заместителя начальника местной полиции. И на полном серьезе объяснили свой визит тем, что "тут порвали портрет главнокомандующего". Шло заседание муниципального совета, мы обсуждали бюджет на следующий год, тема важная – мы не могли отвлекаться. Полицейские впятером полтора часа ждали, пока мы закончим, потом целый час опрашивали свидетелей. В общем, они занимались очень важным делом, стояли на страже закона, охраняли портрет президента. История стала довольно известной, ее пришлось комментировать пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Но никаких правовых последствий для меня не было.

– Участвуете ли вы каким-то образом сейчас в депутатских объединениях, созданных за границей?

– За границей создано несколько организаций, которые объединяют бывших муниципальных депутатов. Я ни в одной не участвую.

Пока я действующий депутат – я продолжаю делать свою работу удаленно. Переписываюсь с жителями, отправляю депутатские запросы. После того как я перестану им быть, то странно будет состоять в организации депутатов и продолжать себя называть депутатом. Это же не титул, который будет всегда со мной и перейдет по наследству моим детям. Это всего лишь должность. Я муниципальный депутат только до тех пор, пока у меня есть мандат. Как только я перестану быть депутатом, я подумаю, чем мне заняться в общественно-политическом плане.

Мир не крутится вокруг депутатства и депутатов, вокруг полно людей, активистов, которые ищут себя, думают, как помочь России. Нам нужно объединяться на основе общих ценностей и общих целей, не потому, что мы бывшие депутаты, а потому что мы хотим вылечить Россию от путинизма.