Сергей Цукасов: "Необходимо заложить фундамент новой страны"

Сергей Цукасов был избран муниципальным депутатом района Останкино в 2017 году, когда демократической оппозиции удалось получить около 200 мест в муниципальных собраниях города. В 2022 году 22 февраля мундеп вышел с антивоенным пикетом к зданию администрации президента. Он держал в руках плакат "Нет вторжению!". Цукасова неоднократно задерживали за участие в акциях протеста и помещали в спецприемник. Он провел 10 суток в спецприемнике за митинг в поддержку Навального 31 января 2021 года. В августе 2022 года депутат отсидел 15 суток за демонстрацию символики организаций Навального. В этом же году Цукасова привлекли за дискредитацию Вооруженных сил РФ и присудили штраф. Активист предположил, что следующее обвинение ему будет предъявлено по уголовной статье. В сентябре он уехал из России в Европу. В декабре в квартире его пожилой матери провели обыск. Несмотря на это, Сергей продолжает заниматься политикой и считает, что обязан даже из-за границы поддерживать своих избирателей. Но недавно на съезде независимых муниципальных депутатов в Берлине, где обсуждали создание новой организации "Депутаты мирной России", Сергей Цукасов принял решение покинуть эту структуру. О своем выборе он рассказал Радио Свобода.

– Как возникла идея создания организации "Депутаты мирной России"?

Сообщество мундепов из разных регионов может стать важным элементом российской оппозиции

– C началом войны многие активисты, в том числе муниципальные депутаты, стали подвергаться преследованию за свою антивоенную позицию, за заявления и выступления, осуждающие вторжение и действия российской власти. Депутатов выдавливали из страны, сажали за решётку, некоторым присваивали статус иностранных агентов. Все больше мундепов и активистов вынуждены были уезжать из России, спасаясь от репрессий. За границей оказалось много единомышленников, находящихся в разных странах, но продолжающих поддерживать связь с районными сообществами и желающих быть полезными нашим согражданам. Каждый из нас по отдельности – не очень большой политик, но сообщество мундепов из разных регионов может, как представляется, стать важным элементом российской оппозиции и голосом антивоенной части общества за рубежом. Если сможет сформироваться в политическую силу, равноудалённую от крупных политиков, широко представлять регионы страны и не иметь вождистского оттенка.

– То есть у муниципальных депутатов была возможность выполнять свои обязанности из эмиграции?

– Часть муниципальных депутатов, которых не лишили мандата, продолжают выполнять свои обязанности и в эмиграции. Они направляют обращения в интересах жителей, пытаются дистанционно участвовать в заседаниях (администрации округов стараются им не предоставлять такую возможность), привлекают внимание к районным проблемам в соцсетях. Мундепы, которых лишили мандата или которым разными способами не позволили переизбраться, даже утратив статус, продолжают поддерживать оставшихся в России политиков и активистов.

– Почему вы приняли решение на съезде покинуть новую организацию "Депутаты мирной России"?

Казалось, что мирным путем можно переизбрать власть в России в интересах людей

– Несколько месяцев шла подготовка к этому мероприятию. На предварительной июньской встрече в Бонне участвовали около 50 человек, принявших решение создать организацию, при этом были отмечены некоторые ценности и контуры будущего. В том числе горизонтальность структуры, коллегиальность управления, тесная связь с сообществами в России. Мы планировали помогать эмигрировать преследуемым активистам, расследовать коррупцию районных чиновников, составлять списки районных разжигателей войны и многое другое, сопряжённое с нашими знаниями и опытом. Организационные вопросы, к сожалению, перевесили практическую работу.

И так получились, что присоединившиеся на съезде в Берлине мундепы, не участвовавшие ранее во встрече в Бонне, скорректировали набор этих принципов. В организации с провозглашённой ценностью горизонтальной коллегиальной структуры управления появились председатели с неопределёнными полномочиями, не был одобрен уклон в сторону представителей регионов (для выборов в руководящий коллективный орган). В России функционирует сообщество независимых муниципальных депутатов из разных регионов страны "Земский съезд", где состоят многие из уехавших депутатов, в том числе я. Там реализуется политика преференций в сторону нестоличных представителей. Это делается, чтобы больше внимания уделять региональному разнообразию, чтобы наша затея не свелась, как обычно, к московско-питерской тусовке. Увы, аналогичный подход при создании "Депутатов мирной России" был утрачен.

Внезапно на последнем этапе появились три сопредседателя, от преференций в пользу муниципальных депутатов не из Москвы и Питера полностью отказались. В результате из пятнадцати избранных членов руководящий структуры только два – региональные мундепы. Получился, на мой взгляд, несправедливый перекос.

По-прежнему считаю идею, заложенную в организацию "Депутаты мирной России" актуальной, но реализация идет вразрез с ценностями, которых мы собирались придерживаться. Организация пока еще только создана, устав не доработан, будем надеяться, что коллеги вырулят в правильном направлении. Тогда есть шанс принести пользу обществу.

– Почему вам, москвичу, важны привилегии коллег из регионов?

– Опыт такого взаимодействия в "Земском съезде" я считаю очень успешным. Мы относительно мало знаем о региональных проблемах и о местных протестных депутатах и активистах. Таковых много, и, если их дополнительно "подсвечивать", видно многообразие политического ландшафта за пределами Москвы и Питера. Мы, как сторонники местного самоуправления и децентрализации власти, хотим привлекать внимание к региональным политикам, к настроениям в местных сообществах, а значит в России.

– Вы занимались наукой, бизнесом. Почему вы решили стать муниципальным депутатом?

Жители выбрали 12 наших кандидатов на 12 мест. Ни одного представителя партии власти среди них не было!

– Мундепом я оказался довольно неожиданно для себя. С 90-х годов ХХ века я участвовал в разных политических движениях, и районная специфика меня не особо волновала. До тех пор, пока я не стал участником кампаний по сбору подписей против высотной застройки и за сохранение монорельсовой дороги. С 2015 года практическая деятельность в интересах местного сообщества меня затянула, я познакомился со многими районными активистами. Когда я впервые побывал на заседании районных депутатов, меня поразила атмосфера недемократичности. Жителям района, пришедшим на это собрание, могли просто не дать высказаться. Задело то, что несмотря на большие протесты (в Останкине был проведен самый крупный районный митинг против платных парковок) и обещание не распространять их за пределы ТТК, московская власть стала насаждать парковки и у нас. Тогдашний совет депутатов даже не пытался встать на защиту интересов своих избирателей, вяло приняв информацию об этом "к сведению". Хотелось перемен везде, и на районном уровне они виделись реальными.

Организовавшись в команду "Наше Останкино", мы прошли обучение технологии проведения избирательной кампании (почти для всех это был первый опыт) и выдвинули список независимых от власти кандидатов по Останкинскому району Москвы. В результате в сентябре 2017 года наши жители выбрали 12 наших кандидатов на 12 депутатских мест в районном Совете. Ни одного представителя партии власти среди них не было! Всего в Москве тогда были выбраны подобные полностью непровластные советы депутатов в восьми районах. Такого в Москве никогда не было, люди поверили в перемены, зажглись идеями, мы ощущали их поддержку и одновременно неприязнь со стороны исполнительной власти.

Новые депутаты принялись за работу, чтобы избиратели считали наш совет действительно своим органом. Мы предоставляли слово всем пришедшим на заседание, ввели прямую трансляцию, начали выпускать муниципальную газету, где писали правду не только о районных событиях и проблемах. Мы проводили обучение по вопросам капитального ремонта и подготовки к нему, помогая таким образом собственникам проводить капремонт в соответствии со своими интересами, а не в интересах подрядчиков. В районе за время работы нашего созыва не ввели ни одной платной парковки. Согласование расходов на районное благоустройство велось в тесном взаимодействии с жителями, там, где решал Совет, а не мэрия. Мы не согласовывали киоски и летние кафе против воли избирателей. Проект строительства самого большого в Европе колеса обозрения рядом с жилыми домами вызывал оправданное возмущение наших жителей. Мы предлагали властям выбрать другое место строительства аттракциона. Много на эту тему было митингов, первый раз меня задержала полиция на одном из них. Колесо обозрения все рано начали строить, но вместе с жителями удалось задержать строительство. Теперь детище олигархического клана Муцоевых ожидаемо столкнулось с техническими и экономическими проблемами. Надеемся, этот проект загнётся и на месте колеса будет восстановлена особо охраняемая природная территория, как было до строительства и как проголосовали в ходе опроса, проведённого нашим Советом, граждане. В 2019 году вместе с жителями дома по адресу Цандера 7, всего района и соседей-москвичей мы смогли организоваться и дать отпор вырубке сквера и строительству огромного здания по программе реновации впритык к уже имеющимся.

Диктатура сбросила маски, напала на Украину, захватила заложников-политзаключённых, и многие из нас больше не смогли оставаться в России

В том же 2019 году, выиграв первые в Москве праймериз оппозиционных кандидатов, проведенные при поддержке Межрайонной депутатской группы, я участвовал в выборах в Мосгордуму. Меня сняли с выборов, но Межрайонная депутатская группа и наши избиратели переключились на поддержку другого кандидата, Максима Круглова, благодаря чему он смог победить кандидата-единоросса. Это победа – также результат нашей активной муниципальной деятельности. Мы готовы были побеждать и на выборах в Госдуму-2021. Вообще казалось, что таким мирным путем можно переизбрать власть в России в интересах людей. Но чем более активно действовала оппозиция, тем больше раскручивался маховик репрессий. В конце концов диктатура сбросила маски, напала на Украину, захватила заложников-политзаключённых, и многие из нас больше не смогли оставаться в России.

– Как вы думаете, почему муниципальный депутат Алексей Горинов стал одним из первых репрессированных после начала войны против Украины? Его группа поддержки регулярно пишет в телеграме об издевательствах над Алексеем.

– Я с Алексеем познакомился вскоре после нападения России на Украину, мы сидели в одной камере спецприёмника №2. Меня посадили за пикет против вторжения у администрации президента 22 февраля 2022-го, его – в день вторжения. Алексей Горинов – принципиальный, честный и очень интересный человек. Был депутатом нашего района после первых демократических выборов 1990 года, вплоть до разгона Советов Ельциным в 1993-м. Выполняя роль правозащитника, многие годы помогал задержанным на протестах в ОВД. Вместе с командой "Солидарности" также в 2017 году выиграл муниципальные выборы в Красносельском районе. Когда Горинов уже после своего освобождения из спецприёмника на заседании Красносельского совета сказал, что война – не время для праздников, гибнут дети и ни в чём не повинные люди, это именно то, о чём он думал с первого дня "СВО". Депутаты района Останкино тоже выпустили заявление по поводу весеннего призыва и "СВО", и меня привлекли к ответственности "за дискредитацию Вооружённых сил РФ", но я, как и многие, отделался только штрафом. А Алексея использовали для показательной экзекуции. У Горинова не самое крепкое здоровье, ему приходится очень тяжело. Пишу ему письма, но он то в ШИЗО, то в больнице – не всегда может ответить. Над ним издеваются, чтобы подчинить его системе и сломать. Алексей – моя большая личная боль. Одна из задач нового объединения муниципальных депутатов – как раз попытаться организовать обмен политзаключенными. В том числе наших товарищей-мундепов.

– Вам не кажется странным заниматься муниципальной политикой из-за границы?

Будем пытаться представлять антивоенную часть общества, демонстрируя Украине и миру, что отнюдь не все россияне поддерживают войну

– Заниматься политикой из-за границы – это, конечно, ненормальная деятельность. Тем более местной политикой. Но приходится приспосабливаться. Я продолжаю заниматься помощью активистам, выступающим против незаконного строительства аттракционов на ВДНХ, веду соцсети, информирую о деятельности навязанных нам при помощи фальсификаций псевдодепутатов от "Единой России". Дистанционно приходится нелегко, но я благодарю за помощь оставшихся коллег. Ситуация вынужденная: многих из нас в России лишили бы свободы. У меня дома, например, 29 декабря провели обыск по надуманному поводу. Рано утром напугали мою пожилую маму, выбили дверной замок… До сих пор безуспешно пытаюсь добиться от правоохранительных органов объяснений. На мундепов, которые подписывали антивоенные петиции и публиковали их на своих страницах, легко могут возбудить уголовное дело. Мы продолжаем заниматься политикой и отсюда, потому что в России остались наши сограждане, которые нам доверяют. Мы в эмиграции не теряем с ними связи, будем и дальше работать для них. Я да и многие мои товарищи хотели бы вернуться, как только станет безопаснее, а пока вместе с другими эмигрантскими организациями будем пытаться представлять антивоенную часть общества, демонстрируя Украине и миру, что отнюдь не все россияне поддерживают войну.

– Как вы оцениваете суждение, что те, кто сейчас занимаются в России муниципальной политикой, легитимизируют путинский режим и являются его коллаборантами?

– Обвинения в легитимации режима – в ней обвиняют тех, кто поддерживает участие в любых выборах, – звучат, на мой взгляд, наивно. Я считаю, что в 2023 году, после полутора лет войны никакая легитимация для власти не актуальна. Ясно, что в России существует диктаторский режим человеконенавистнического толка. И любые выборы, которые проводятся при нём, никак не способны обелить режим для остального мира. Для наших граждан, настроенных антивоенно, эти выборы важны как маленький глоток свежего воздуха услышать единомышленников, живущих с ними в одной стране, городе, дворе. Для тех же, кто по-прежнему старается делать вид, что политика не для них, выборы не важны, они озабочены выживанием. Я не вижу, перед кем можно режим Путина обелить. Мы в "Земском съезде" стараемся всегда оказывать поддержку независимым кандидатам, помогали и на минувших этой осенью муниципальных выборах. Некоторые из кандидатов даже в нынешних условиях смогли победить, как, например, Анна Черепанова из Великого Новгорода.

– Вы – один из немногих депутатов и политиков, которые поддержали трансперсон, когда против них был принят закон. Почему вы это сделали?

– Потому что это проявление человечности и антифашизма. Архаизм и дикость – когда людям при наличии показаний отказывают в медицинской помощи. Необходимо привлекать внимание к этому творимому российской властью мракобесию.

– Как вы думаете, был ли у гражданского общества шанс предотвратить войну?

– Оглядываясь, думаю, что после узурпации власти и изменений в Конституции, нарушения принципов сменяемости власти и разделения властей у гражданского общества было мало шансов. Система, которая подавляла и подчиняла шаг за шагом, накачивая полицейские мускулы, не оставила несогласным пространства для манёвра. Думаю, что в наших условиях, с исторической памятью репрессий, рассчитывать на революцию снизу не приходится. Несмотря на ухудшение экономики и дальнейшее подавление прав и свобод, революционная ситуация в России скорее разрешится "сверху", как это бывало неоднократно. И тогда обществу необходимо будет заложить фундамент новой страны, мирной, действительно уважающей права и свободы граждан, с полноценным местным самоуправлением – основой и залогом демократии.