Экс-депутат Алексей Горинов нашёлся в тюремной больнице

Бывший муниципальный депутат Алексей Горинов, чьё местонахождение было неизвестно более 10 дней, нашёлся в тюремной больнице при колонии ИК-3 во Владимирской области. Ранее адвокаты Горинова сообщили, что связь с ним прервалась. 8 декабря, когда Горинов в последний раз встречался с защитником, тот отмечал, что состояние здоровья экс-депутата резко ухудшилось и вызывает серьёзное беспокойство. После этого адвокатам стали отказывать в посещениях.

Соратники Горинова в своём телеграм-канале уточнили, что он был госпитализирован ещё 15 декабря "в совсем тяжёлом состоянии, с температурой 40". В этот понедельник адвокату удалось его навестить. Он заявил, что Горинов чувствует себя лучше.

После прошлого посещения адвокат сообщал, что у Горинова был бронхит, лихорадка и постоянный озноб. "Сил у Алексея, даже сидеть на стуле и говорить, нет. Несколько раз он практически падал", – уточнял защитник. Сам Горинов сказал тогда, что обращается за медицинской помощью, но тюремный врач заявляет, что температура нормальная и лечения не требуется. При этом на вопрос адвоката сотрудники колонии ответили, что вся необходимая помощь его подзащитному оказывается.

Горинов страдает хроническим заболеванием лёгких, а в 2016 году пережил операцию по удалению части лёгкого. Более 70 действующих и бывших депутатов из регионов России подписали открытое письмо к президенту Владимиру Путину, Генеральной прокуратуре и Совету по правам человека с просьбой добиться оказания Горинову необходимого лечения. Под другим подобным письмом – от медицинского сообщества, – подписались более 100 российских врачей.

Бывший московский муниципальный депутат Алексей Горинов летом этого года был приговорён к семи годам лишения свободы по статье о распространении "фейков" о российской армии. Он осуждён за выступление на заседании муниципального совета, на котором присутствовали несколько человек. Во время заседания депутаты, по предложению Алексея Горинова, объявили минуту молчания в память жертв агрессии в Украине. Горинов также отметил, что все усилия гражданского общества в России должны быть направлены на то, чтобы остановить войну.

В октябре стало известно, что против Горинова возбуждено ещё одно уголовное дело – по статье об оправдании терроризма. В материалах дела указано, что в колонии Горинов во время бесед с другими заключёнными пытался сформировать у осуждённых "мнение о допустимости деятельности организации, признанной законодательством РФ террористической, а также совершении диверсионно-террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры". Предположительно, речь шла об украинском подразделении "Азов" и о взрывах на Крымском мосту.

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