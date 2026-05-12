"Вёрстка": детские книги массово маркируют предупреждением о наркотиках

Крупнейшие российские цифровые платформы, торгующие книгами или публикующие их тексты бесплатно, массово маркируют известные детские книги предупреждением о содержании в них информации о наркотиках. На это обратила внимание "Вёрстка".

С 1 марта в России действует закон о маркировке контента с упоминанием наркотических средств. После его вступления в силу неоднократно сообщалось о маркировке словами о "незаконном потреблении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов" различных книг, в том числе произведений классической литературы.

Как пишет "Вёрстка", в сервисах «Литрес» и Ozon соответствующая пометка появилась у популярных произведений советской детской литературы - "Крокодил Гена и Чебурашка", "Волшебник Изумрудного города", "Старик Хоттабыч", сказок, таких как "Три поросёнка" или произведений Корнея Чуковского, известных зарубежных книг, которые часто читают дети - "Хоббит, или Туда и обратно", "Остров сокровищ", "Приключения Тома Сойера". На Ozon маркировка также стоит у "Приключений Незнайки", а на сайте издательства АСТ - у книги "По щучьему веленью и другие сказки", пишет "Вёрстка".

Как отмечает издание, все эти книги не входят в перечень книг, которые Российский книжный союз ранее рекомендовал маркировать. При этом в марте гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев писал, что формально книги с упоминаниями о "волшебных зельях" также могут подпадать под требования о маркировке - зелья упоминаются в некоторых произведениях, включая "Хоббита" и "Старика Хоттабыча".

В списке Российского книжного союза более двух тысяч, в том числе произведения Ремарка, Стейнбека, Сартра, Киплинга, Кортасара, Донцовой, Пелевина, Лимонова, Устиновой и Лукьяненко, и он еженедельно пополняется.

В сервисе "Литрес", однако, после публикации заявили "Осторожно, новости", что предупреждающая маркировка на детских книгах "была размещена некорректно" и её уже начали удалять. "В большинстве случаев она добавлялась на основании метаданных, переданных правообладателями", - заявили в "Литрес". В беседе с РБК там уточнили, что в ходе внутренней проверки выяснилось, что произведения, опубликованные до 1 августа 1990 года (а это подавляющее большинство упомянутых выше книг), не подпадают под действие закона о маркировке контента с упоминанием наркотических средств и не требуют соответствующих предупреждений. "Что касается детских произведений, опубликованных или переведённых после 1990 года, с возрастной маркировкой 12+ и выше, они анализируются точечно в соответствии с требованиями законодательства и рекомендациями отраслевых организаций", - сказали в сервисе.