Трава по пояс. В книгах и песнях ищут упоминания наркотиков

1 марта в России вступил в силу закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе и искусстве – все произведения, изданные начиная с 1990 года и содержащие описание способов изготовления, хранения или употребления наркотиков, обязаны иметь специальную маркировку. За ее отсутствие юридическим лицам грозят штрафы до 600 тысяч рублей. Блогеры обсуждают последствия этих ограничений.

Владелец московского магазина "Фаланстер" Борис Куприянов опубликовал фотографию "примерно тысячной части книг, обклеенной по новому закону":

На сайте "Российского книжного союза" опубликован перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. В нем более тысячи позиций, в том числе произведения Ремарка, Стейнбека, Сартра, Донцовой, Пелевина, Устиновой и Лукьяненко, и он еженедельно пополняется.

Друг Сократа:

Согласно новым гениальным российским законам – книги, в тексте которых каким-либо образом упоминаются наркотики или психотропные вещества, теперь будут специально маркироваться.

Крупной информационной надписью, что, мол, здесь упоминаются наркотики.

Все книги – от Шерлока Холмса (кто читал, тот знает, чем именно Холмс баловался, когда скучал) до булгаковского врача Полякова – будут издалека громко сообщать молодежи – вот здесь, именно здесь про наркотики.

Акцент такой государство сделает.

В помощь тем, кто подбирает соответствующую литературу.

Теперь считаем всю маркировку на книгах, согласно российским законам.

Все должно быть крупным шрифтом.

Упоминание курения – это раз.

Упоминание алкоголя – это два.

Упоминание мата – это три.

Возрастной ценз – это четыре.

Упоминание наркотиков – это пять.

Упоминание всяких экстремистов, т.е. оппозиции – это шесть.

Упоминание всяких иноагентов – это семь.

Ничего не забыл?

Минимум семь крупных информационных табличек должно быть по закону на любой, по сути, книге для аудитории свыше 18 лет. Информация, что там курят, ругаются, не соглашаются с властью и т.д. Минимум семь табличек на обложках 99 % литературы, не относящийся к детской!

Сказочные деб...лы правят Россией...

По поводу списка про упоминание наркотиков.

Полез смотреть первоначальный перечень.

Те, книги, которые они сразу считают достойными упоминания.

Мураками, Пелевин, Стивен Кинг.

Это ожидаемо.

Дети наши, возможно, ни Цоя, ни Стивена Кинга уже в легальной продаже не увидят

Из неожиданного – иеромонах Феодорит (С. Сеньчуков) "На тот свет и обратно. Записки врача-реаниматолога". Дробышевский С.В. "Ботаника антрополога. Как растения создали человека"

Эмир Кустурица, Курт Кобейн, Виктор Цой, Лавкрафт, Джон Стейнбек, Курт Воннегут, Глуховский, Януш Вишневский, Несбё... Булгакова и Дойла, кстати, в первом варианте нет...

Что поразило... Вот эта книга – "С Цоем по Питеру. Путеводитель: адреса, даты, события". Составитель списка явно что-то к Цою неровно дышал.

Чуть ли не на каждую книгу о Цое теперь надо крупно вешать информацию о наркоте. Чудеса. Самый трезвый рокер...

И надо помнить про тактику российских властей – отрезать понемногу. Сначала вносим в специальные реестры. Это не запрет, что вы.... Потом – не рекомендуем. Потом ограничиваем, по просьбам населения. И, наконец, запрещаем из соображений безопасности.

Метод прошел испытания и показал себя отлично.

Люди молчат, а кто не молчит – тот безопасность ставит под угрозу, а значит враг. А с врагами у нас разговор короткий.

Так что дети наши, возможно, ни Цоя, ни Стивена Кинга уже в легальной продаже не увидят.

В прошлом году "Литрес" уже снял с продажи более 4 тысячи книг, так как в них могут быть нарушения закона о запрете пропаганды наркотиков. Некоторые издательства просто сокращают текст.

ИИ-инструмент, который издательство "Эксмо" использует для проверки книг на соответствие антинаркотическому закону, счел писателя Дениса Драгунского нарушителем – из-за первых четырех букв его фамилии, совпадающих с английским словом drug. Как написал гендиректор издательства Евгений Капьев, все подобные ошибки приходится отслеживать и исправлять вручную.

Георгий Урушадзе :

ИИ в книгах признал пропагандой нaркотиков слово "гeроиня" и фамилию Коноплёв

В РФ пытаются поставить ИИ на службу цензуре. Пострадал не только Драгунский. Из сегодняшних сообщений:

ИИ в книгах признал пропагандой нaркотиков слово "гeроиня" и фамилию Коноплёв.

Порнографией ИИ посчитал книгу про оПОРНО-двигательный аппарат.

Нормальная работа остановилась, сотрудники издательств проверяют ИИ. Сочувствую им очень.

Но доктор Коноплёва, героиня книги про опорно-двигательный аппарат, никогда не выберется из цензурной ловушки.

Николай Травкин:

Ну, если уж ИИ фамилию Драгунского посчитал пропагандой наркотиков, то меня за мою фамилию могут сразу по статье привлечь.

Артур Дмитриев:

Какие-то книги в России запрещают и даже уже уничтожают, а вот госпожа Симоньян пропагандирует наркотики и, судя по отрывку текста, суицид на совершенно легальных основаниях. Так и до гей-пропаганды доберется, а потом и до квадроберства(((

Владимир Гельман :

История о том, как книги Дениса Драгунского чуть не попали под запрет из-за наличия в его фамилии букв "драг" (аллюзия на наркотики), напоминает запрет в СССР лирической песни "Мир без любимого" (ее пела Татьяна Анциферова). Причиной стало то, что Юрия Любимова лишили советского гражданства, и слова песни ("мир без любимого – солнце без тепла, птица без крыла, край без любимого – горы без вершин, песня без души") советские чиновники восприняли как намек на незаменимость режиссера. Характерно, что сама песня впервые прозвучала в фильме "31 июля", который в то время лежал "на полке" из-за того, что исполнявший одну из главных ролей солист балета Александр Годунов во время гастролей в США попросил политическое убежище. Ничто не ново под луной...

Упоминания о наркотиках ищут не только в книгах, но и в песнях. "Новое радио" оштрафовали за пропаганду наркотиков из-за песни, где есть слова "собираем шишки" и "она дует целый день".

Андрей Мальгин:

Знаменитая судья Таганского суда А. М. Анохина признала Общество с ограниченной ответственностью "Компания Новое радио" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ.

Из строчки "Напудрив ноздри кокаином, я выхожу на променад" убрали слово "кокаин"

Судья Анохина в ходе 15-минутного разбирательства установила, что в эфире "Нового радио" транслировалась композиция "Monday" исполнителя ROCKET, где в тексте акцентируется внимание на употреблении психотропных веществ и жаргонных наименованиях предметов и действий, относящихся к лексико-семантическому полю "наркотики". Композиция записана исполнителем ROCKET четыре года назад.

ООО "Компания Новое радио" назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей.

Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Фараона на 80 тысяч рублей за "пропаганду наркотиков" в четырех песнях. Как пишет "Вёрстка", на российских музыкальных стримингах снова появились треки группы "Агаты Кристи", но теперь их отцензурировали. Песня "Опиум для никого" получила название "Для никого", а из припева исключили строчку "Будем опиум курить", а во фразе "Не прячь музыку – она опиум для никого…" удалили слово "опиум". Из строчки "Напудрив ноздри кокаином, я выхожу на променад" убрали слово "кокаин". Ранее несколько слов удалили из треков группы Anacondaz на "Яндекс Музыке", "ВК Музыке", "Звуке" и "МТС Музыке". Из трека "Синий кит" исчезли слова "кит", "трип" и "снюхал". В песне "Иди за второй" в строке "Осень кончилась – иди за второй" осталось только начало: "Осень кончилась – иди…". Из трека "SOS" удалено название вещества "флорамфетамин". Из-за этих ограничений в России зафиксирован резкий рост спроса на MP3-плееры. В феврале он вырос на 23%.

Михаил Маяцкий :

И, разумеется, будет строго-настрого запрещена песня на стихи Танича:

На дальней станции сойду –

ТРАВА по пояс!