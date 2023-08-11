Госструктуры заказали импортные авто на ₽53 млн после запрета Путина

Российские государственные учреждения за последнюю неделю объявили как минимум шесть тендеров на закупку импортных автомобилей. Общая сумма госзаказа составила более 53 миллионов рублей. При этом неделю назад президент России Владимир Путин потребовал, чтобы чиновники пересели на машины отечественного производства.

Как пишет издание "Вёрстка", среди заказчиков - принадлежащий управделами президента санаторий "Сочи", мордовское АО "Развитие села", учреждённое земельным министерством региона, ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" и другие госструктуры. Марки автомобилей указаны не во всех документах, но цены соответствуют машинам премиум-класса.

Путин потребовал, чтобы чиновники пользовались изделиями российского автопрома, 3 августа. На встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности он рассказал, что министерства и ведомства обратились к нему с просьбой увеличить закупки импортных автомобилей. "Я сказал, что это дoлжно быть абсолютно исключено, и все чиновники cтраны должны ездить на отечественных автoмобилях," - сказал президент. Какими-либо письменными распоряжениями высказывание президента не подкреплено.