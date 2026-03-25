"Вёрстка": школьников в РФ привлекают к работе для армии

Российских школьников всё чаще заставляют работать на нужды армии - сняряжение для нужд войны в Украине там изготавливают на включённых в обязательную учебную программу уроках труда или технологии. Об этом говорится в опубликованном в среду расследовании изданий "Вёрстка" и "Не норма".

Как говорится в публикации, издания проанализировали свыше 50 миллионов постов из школьных пабликов в сети "ВКонтакте". Из полученных данных следует, что о подготовке снаряжения для российских военных отчитались более 1000 школ из 77 регионов. Больше всего таких школ в Башкортостане, Краснодарском крае и Татарстане, а меньше всего в Москве. С каждым годом число отчётов об уроках труда, на которых ученики делают что-то для нужд фронта, растёт.

За время войны, как говорится в расследовании, школьники изготовили как минимум 57 наименований различного снаряжения для солдат. Речь идёт об элементах экипировки и маскировки (нашлемники, плащи-палатки, маскировочные сети), окопных свечах, принадлежностях для сна и гигиены, продуктах питания. "Не урок технологии, а боевое задание!", - так, например, в октябре 2024 года сообщала астраханская Винновская СОШ, описывая занятие, на котором подростки делали окопные свечи.

Работа не оплачивается, отказаться от неё нельзя, поскольку речь идёт об обязательной части учебной программы, говорится в публикации. При этом в ней не учитвались посты о том, что дети создают предметы для фронта во внеурочное время, а также публикации о рисунках и письмах для военнослужащих.

Педагоги, с которыми побеседовала "Вёрстка", отметили, что некоторые школьники не хотели выполнять задания. Они связали это с негативным отношением к войне, в частности, в их семьях. "Под общим давлением они сдавались" и участвовали в работе, - рассказала о своих учениках одна из учительниц.