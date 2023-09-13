"Вёрстка": сирийскую фирму Пригожина переписали на полицейского

У компании "Велада", которая входила в круг интересов основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, появился новый владелец. Это 27-летний полицейский из Санкт-Петербурга Владимир Зленко. "Велада" занималась добычей нефти в Сирии, Пригожин был её бенефициаром.

Как сообщает издание "Вёрстка" со ссылкой на данные сервиса по проверке контрагентов "Контур.Фокус", компания перешла в собственность Зленко 12 сентября. По крайней мере до 2021 года Зленко работал оперуполномоченным в управлении МВД по Приморскому району Санкт-Петербурга. Чьи интересы он может представлять, неизвестно.

"Велада" была основана в 2015 году. В декабре 2019 года ей достался контракт на добычу нефти и газа в Сирии на месторождении площадью 2159 кв. км. О том, что эта фирма, как и еще одна — "Меркурий" — получившая аналогичный договор, связана с Пригожиным, сообщала "Новая газета".

Вероятно, "Велада" стала первой компанией из бизнес-империи Евгения Пригожина, у которой сменился собственник после смерти бизнесмена. До этого фирмы, имевшие отношение к Пригожину, после мятежа ЧВК "Вагнер" и после крушения самолёта её основателя только ликвидировали.

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