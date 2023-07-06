Выпускницы СПбГУ провели акцию в поддержку Елены Милашиной

Выпускницы журфака Санкт-Петербургского государственного университета провели акцию в поддержку избитой в Чечне журналистки Елены Милашиной. Они развернули у входа в вуз плакат с надписью "лицо российской журналистики" и фотографией пострадавшей Милашиной. В разговоре с Север.Реалии студентки заявили, что таким образом хотели поддержать её "от лица неравнодушных выпускников".

"Сломанные в 14 местах пальцы – это та цена, которую сейчас платят за правду и возможность ее доносить людям. СК считает это "причинением легкого и среднего вреда здоровью", – сказала одна из организаторов акции Елизавета Антонова. Она считает, что те, кто избивает журналистов и препятствуют их деятельности должны быть наказаны по всей строгости закона.

Акция продлилась около 25 минут. Антонова говорит, что за это время "люди подходили и спрашивали, кто такая на плакате". В ответ студентки рассказывали, о чем писала Милашина и за что её избили. По словам студенток, большинство прохожих выразили солидарность.

Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина утром 4 июля прилетели в Грозный на приговор по делу матери чеченских активистов Янгулбаевых Заремы Мусаевой. У аэропорта путь их такси перекрыли три машины, неизвестные избили обоих, забрали и повредили всю технику.

Немов рассказал, что вооруженные люди избивали их ногами, в том числе по лицу, адвоката угрожали застрелить, приставив оружие к его голове. Позднее у Немова зафиксировали ножевое ранение ноги и другие травмы. У Милашиной – закрытую черепно-мозговую травму, до 14 переломов кистей рук и множественные ушибы мягких тканей.

В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о нападении на Милашину и адвоката Немова. По его словам, речь идет об "очень серьезном нападении", которое требует "энергичных мер" и реализации следственных действий.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который называл Милашину террористкой и одной из тех, кого в республике якобы "всегда уничтожали", пообещал "разобраться" в ситуации и "приложить все усилия", чтобы найти нападавших.

Вечером 4 июля омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что установить напавших на Елену Милашину и Александра Немова не удалось, так как они ехали на машине без номеров. СК возбудил дело спустя более полутора суток после того, как стало известно об избиении Милашиной и Немова. Подозреваемых в деле нет.