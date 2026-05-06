Высланного из США россиянина ждет суд в Екатеринбурге

Пермяка Леонида Мелехина, в июле 2025 года депортированного из США в Россию и задержанного по прилете, будут судить в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга закрытом режиме, сообщает "Пермь 36,6". Процесс сделали закрытым "в целях антитеррористической безопасности".

"Медиазона" уточняет, что прокурор по делу Мария Отраднова заявила, что в Свердловской области "возросла террористическая опасность", поэтому нужно "обеспечить безопасность участников" процесса и не раскрывать "методы и способы проведения оперативно-розыскных мероприятий".

Мелехин уехал из России в 2023 году после задержания с плакатом "Свободу Навальному". До этого его уже несколько раз задерживали за участия в протестных акциях. Он прилетел в Мексику, а оттуда летом 2024 года перешел границу с США, воспользовавшись официальным приложением для просителей убежища CBP One. После перехода границы Мелехин провел несколько месяцев в американской иммиграционной тюрьме (detention center) в Сан-Диего. Суд отказал ему в предоставлении убежища, хотя в России на него уже было возбуждено уголовное дело об "оправдании терроризма".

Мелехина выдворили из Соединенных Штатов на одном из депортационных рейсов, и уже в аэропорту Шереметьево его задержали российские оперативники. На следующий день, 25 июля 2025 года, пермяка отправили в СИЗО.

О том, что именно вменяется Мелехину в вину как "оправдание терроризма", известно мало. Близкие активиста рассказали "Медиазоне", что дело завели из-за поста в телеграм-канале другого пермского активиста, в котором было два фото – фото самого Мелехина на погранпереходе в США и фото плаката с манекеном на веревке и фотографией Путина. На плакате было написано: "Путин В.В. убийца фашист узурпатор. Все что нужно для торжества зла это бездействие добрых людей/фашиста на виселицу". При этом в поступившем в суд деле два эпизода, одно из них касается комментария в интернете – что это за комментарий, неизвестно.