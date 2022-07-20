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Украина

“Высокоточный” удар российской пропаганды. Оправдания обстрела центра Винницы

Последствия российского ракетного удара по Виннице

После обстрела центра Винницы утром (около 11 часов) 14 июля погибли 23 человека. Ещё 71 человек ранен — об этом сообщает офис президента Украины.

Российское Минобороны обстрел центра города не отрицает. По словам их пресс-службы, стреляли высокоточными ракетами “Калибр” и точно в штаб украинских военных. В этом “штабе”, по словам российских военных, “проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений”. Эту же версию ещё до официального пресс-релиза распространяли российские государственные СМИ, ссылаясь на главреда Russia Today.

Все эти СМИ не упоминали, что “Дом офицеров”, в который прилетела российская ракета, — это не военный объект, а концертная площадка. 14 июля (в день обстрела) в 18:00 там должна была выступать певица Roxolana с благотворительным концертом в поддержку вынужденных переселенцев и украинских военных.

Прокремлёвские СМИ настаивают, что в “Доме офицеров” всё-таки прятались военные. Чтобы подкрепить свою позицию, государственные СМИ выпускают статьи о том, как украинские журналисты возмущаются тем, что украинские военные прячут свои объекты в городе. За этих “украинских журналистов” выдают блогера Олександра Столярова. Пропагандисты ссылаются на пост в его Фейсбуке, и называют его журналистом портала “Новини Вінниці на 20 хвилин”. Однако в этом медиа Столяров не работает уже восемь лет. Об этом сообщил главный редактор портала Вадим Павлов.

Любопытно, что вечером того же дня Столяров выложил пост с опровержением той публикации, которую цитируют российские пропагандисты. Однако псевдо-разоблачения украинских военных со ссылками на первый пост Столярова российские СМИ выпускали и после опровержения.

Провластные телеграмм-каналы репостили публикацию замминистра информации так называемой ДНР. В ней Данил Безсонов выложил “доказательство” того, что российские ракеты обстреляли военную часть в городе Гайсин (Винницкая область). Но на видео, которое якобы доказывает уничтожение военной цели, - центр Винницы. Безсонов из своего Телеграма публикацию удалил. Но она осталась в виде репоста в канале российского пропагандиста-телеведущего Владимира Соловьёва. Вот скриншот ого видео на случай, если и Соловьев удалит:

А вот тот же самый ракурс с Гугл-карт:

Как только в интернете появились сообщения о гибели в Виннице трёх офицеров ВВС Украины, российские государственные СМИ используют это как доказательство того, что в Доме офицеров всё-таки было совещание украинских военных и представителей НАТО.

На данный момент известно о гибели трёх офицеров ВВС Украины после обстрела Винницы:

  • Константин Пузыренко (о его гибели сообщила администрация города Бердичев),
  • Полковник Олег Макарчук (о его смерти сообщило Минское Суворовское училище)
  • Полковник Дмитрий Бурдико (о его гибели написал его сын в Фейсбуке).

По сообщениям Винницких властей, все тела погибших от обстрела опознаны. Среди них нет иностранцев. Исходя из этого, слова о том, что стреляли по какому-то совещанию с представителями НАТО, выглядят еще менее убедительно. А то, что трое погибших служили в украинской авиации, - вполне логично. В Виннице расположен главный штаб ВВС Украины.

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