“Высокоточный” удар российской пропаганды. Оправдания обстрела центра Винницы

После обстрела центра Винницы утром (около 11 часов) 14 июля погибли 23 человека. Ещё 71 человек ранен — об этом сообщает офис президента Украины.

Российское Минобороны обстрел центра города не отрицает. По словам их пресс-службы, стреляли высокоточными ракетами “Калибр” и точно в штаб украинских военных. В этом “штабе”, по словам российских военных, “проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений”. Эту же версию ещё до официального пресс-релиза распространяли российские государственные СМИ, ссылаясь на главреда Russia Today.

Все эти СМИ не упоминали, что “Дом офицеров”, в который прилетела российская ракета, — это не военный объект, а концертная площадка. 14 июля (в день обстрела) в 18:00 там должна была выступать певица Roxolana с благотворительным концертом в поддержку вынужденных переселенцев и украинских военных.

Прокремлёвские СМИ настаивают, что в “Доме офицеров” всё-таки прятались военные. Чтобы подкрепить свою позицию, государственные СМИ выпускают статьи о том, как украинские журналисты возмущаются тем, что украинские военные прячут свои объекты в городе. За этих “украинских журналистов” выдают блогера Олександра Столярова. Пропагандисты ссылаются на пост в его Фейсбуке, и называют его журналистом портала “Новини Вінниці на 20 хвилин”. Однако в этом медиа Столяров не работает уже восемь лет. Об этом сообщил главный редактор портала Вадим Павлов.

Любопытно, что вечером того же дня Столяров выложил пост с опровержением той публикации, которую цитируют российские пропагандисты. Однако псевдо-разоблачения украинских военных со ссылками на первый пост Столярова российские СМИ выпускали и после опровержения.

Провластные телеграмм-каналы репостили публикацию замминистра информации так называемой ДНР. В ней Данил Безсонов выложил “доказательство” того, что российские ракеты обстреляли военную часть в городе Гайсин (Винницкая область). Но на видео, которое якобы доказывает уничтожение военной цели, - центр Винницы. Безсонов из своего Телеграма публикацию удалил. Но она осталась в виде репоста в канале российского пропагандиста-телеведущего Владимира Соловьёва. Вот скриншот ого видео на случай, если и Соловьев удалит:

А вот тот же самый ракурс с Гугл-карт:

Как только в интернете появились сообщения о гибели в Виннице трёх офицеров ВВС Украины, российские государственные СМИ используют это как доказательство того, что в Доме офицеров всё-таки было совещание украинских военных и представителей НАТО.

На данный момент известно о гибели трёх офицеров ВВС Украины после обстрела Винницы:

Константин Пузыренко (о его гибели сообщила администрация города Бердичев),

Полковник Олег Макарчук (о его смерти сообщило Минское Суворовское училище)

Полковник Дмитрий Бурдико (о его гибели написал его сын в Фейсбуке).

По сообщениям Винницких властей, все тела погибших от обстрела опознаны. Среди них нет иностранцев. Исходя из этого, слова о том, что стреляли по какому-то совещанию с представителями НАТО, выглядят еще менее убедительно. А то, что трое погибших служили в украинской авиации, - вполне логично. В Виннице расположен главный штаб ВВС Украины.