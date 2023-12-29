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Высылать, чтоб не расстреливать

Москва. Протесты против ареста Навального
Москва. Протесты против ареста Навального

Несогласные - главная помеха государству, ведущему войну

Как составляют списки врагов режима - тогда и сейчас? Почему Россия и тогда и сейчас так легко отказывается от своих лучших умов? Почему и тогда и сейчас власть разрешает несогласным уезжать, хотя спокойно могла бы расстрелять (тогда) и посадить (сейчас). Почему именно в военное время они становятся помехой для власти? Разговор с историком и журналистов Иваном Толстым. Ведущая Елена Рыковцева

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