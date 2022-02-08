Вызов на "стрелку". Владимир Бекиш – об ударе по Америке

Что собственно, случилось? Почему вдруг в декабре 2021 года Россия – в лице её многократного президента – потребовала ультимативно, жестко и безапелляционно, потребовала по сути от всего мира гарантий своей безопасности? И предупредила: если условия России не примут, то последствия для противной стороны окажутся ужасными! Причём в Кремле наверняка прекрасно понимают: эти требования выполнены не будут…

Заявления российских руководителей, обосновывающих свои ультиматумы, выглядят туманно: "нарастание угрозы на границах России", "возросшая активность США и НАТО", "игнорирование законных интересов России", "отношение к России как к стране второго сорта". Зачастую эти ссылки на "угрозы безопасности", "наращивание" и "расширение" к реальным фактам имеют очень опосредованное отношение. Даже не хочу здесь упоминать несчастную Украину, которая стала для кремлёвских политиков символом всего самого худшего, не хочу обсуждать кремлёвские представления о том, что именно Украина станет плацдармом для нападения на Россию. Дело в другом, в попытке понять, что же случилось в некоторых кремлёвских головах в декабре?

Требования России о супергарантиях безопасности сопровождаются громкими заявлениями из Кремля и его практическими действиями. Заявления – по большей части угрозы, действия – наглядная иллюстрация этих угроз. В перечне угроз и действий – передвижение российских войск к границе с Украиной; обещания "начать поставки оружия" в самопровозглашённые "ЛНР" и "ДНР"; намёки на готовность признать независимость этих сепаратистских территорий; учения в Беларуси; разговоры о "военных", а не просто "военно-технических" мерах, в частности, о возможности разместить российские ракеты (а может, и ещё чего-нибудь) в неких "суверенных странах", чтобы оттуда грозить НАТО и Америке. Примерно так: "Не вздумайте разместить у наших границ ракеты! Иначе мы можем повторить Карибский кризис!"

Чтобы поддерживать давление, Владимир Путин проводит телефонные разговоры с президентами Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. Но спустя пару дней – удивительное: "О размещении российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле не может быть и речи". Что означает такое заявление заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева? Что президента Путина деликатно "послали" те самые "суверенные страны"? Или что в Кремле президента Путина осадили его соратники, чтобы не наломал дров? Или США что-то чётко до Кремля довели: "Не вздумайте!"

Российский народ в большинстве своём, по всему судя, одобряет и поддерживает политику своего руководства в отношении Америки и Запада. Такое мнение, ясно и без прикрас, выражено руководителем одного из государственных российских СМИ на недавней встрече с министром иностранных дел Лавровым. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сказала примерно следующее: "Сергей Викторович, вот мой вопрос, суть которого полностью отражает многочисленные вопросы наших зрителей и слушателей: когда уже ударим по Америке?!" Я не знаю точно, какая именно доля россиян склоняется к тому, чтобы "ударить по Америке", но то, что таких людей миллионы, – это наверняка. Звучит страшновато: народ не просто не боится войны, народ хочет войны.

Но отчего же? Что же так вывело из себя российский народ? Может быть, ответ таков: чтобы все знали свое место, чтобы уважали Россию, чтобы "там" по-настоящему боялись гиперзвука, чтобы покупали наш газ? Но с трудом представляю себе, что, узнав о прибытии в одну из европейских стран сотни-другой американских солдат, баба Маня из Захолустинска так уж перепугается, а дядя Вася из Самогоновки начнёт наматывать портянки, потому что безопасность России под угрозой! Ведь разговоры об угрозе национальной безопасности исходят от конкретной группы людей, а именно от руководителей России.

"Новая Ялта", "зоны национальных интересов", "сферы влияния" – это в переводе "Мой район, моя улица, и на моём раёне я пахан"

Каким бы ни было наращивание войск у границ России, сколько бы новых стран ни приняли в НАТО, но верить в то, что в Россию вторгнутся американские ли, украинские ли, прибалтийские ли войска – значит быть не вполне разумным или не вполне честным человеком. Аргументация этого моего утверждения проста: у России есть ядерное оружие, а оно предназначено для того, чтобы наносить противнику неприемлемый ущерб. Чтобы противник это знал и не помышлял о вторжении. Ну вот просто моделируем ситуацию: в силу каких-то обстоятельств злая сила нападает на Россию. "Перейдя границу у реки": танками, пехотой, полевыми кухнями с одноразовой посудой, причём с такой силой и скоростью, что Россия не может натиск сдержать. Гугл говорит, что до входа врагов в Москву неделя. И тогда что? Правильно, Россия наносит ядерный удар, в результате вражеские танки не доходят до Москвы. Другое дело, что враги наносят ответный ядерный удар, а остатки российских ядерных сил наносят свой ответный ядерный удар по остаткам врагов, и человечества нету больше…

Смею вас уверить: всё это прекрасно знают и в Кремле, и в НАТО. Но тогда зачем в Кремле заявляют об угрозе безопасности, если вторжение в Россию заведомо невозможно? Вариантов два. Первый: в Кремле не уверены, что Россия сможет ответить ядерным оружием. Второй: в Кремле уверены, что на самом деле никто не вторгнется в Россию, значит, просто врут об угрозе безопасности в силу какой-то причины. Я вот как бы я объяснил эту причину: желание передела мира и всеобщего внешнего признания выдающейся исключительности России. О желании передела мира можно говорить в геополитических терминах – "новые Ялтинские соглашения", "сферы национальных интересов", "зоны ответственности за стратегическую безопасность и стабильность", а можно говорить в терминах социальных, куда более простых и понятных.

Полный набор этих терминов содержится в сериалах о "лихих девяностых", которые с удивительным постоянством уже много лет демонстрирует российское телевидение: "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург". "Новая Ялта", "зоны национальных интересов", "сферы влияния" – это в переводе "Мой район, моя улица, и на моём раёне я пахан". "Требуем чёткого ответа в установленный срок и письменных гарантий выполнения наших требований" – это "Тебе стрелку назначили! Придёшь, пацанам за базар ответишь..." Вот и вся геополитика.

Владимир Бекиш – блогер, эксперт по системам ракетных вооружений



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