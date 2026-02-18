200 квадратных километров. Тактическая операция ВСУ под Запорожьем

На Запорожском направлении фронта, где российской армии быстро удалось захватить значительную часть города Гуляйполе, продолжают идти тяжелые бои. Украинские военные признают "кризис" в обороне на этом направлении и отмечают, что в последние месяцы российская армия сосредоточила усилия именно в Запорожской области и пытается приблизиться к крупному областному центру. На ближайшем участке боев к югу от города расстояние до Запорожья составляет уже менее 20 км. И, по убеждению украинских военных, российская армия сейчас стремится подобраться достаточно близко к городу, чтобы иметь возможность его обстреливать артиллерией.

По данным украинских военных аналитиков, российская армия в последнее время перегруппировывала свои силы на этом направлении, планируя организовать "клещи" для наступления на Запорожье. Одной из "створок" этих "клещей" вероятно планировалось сделать поселок Покровское в Днепропетровской области (от него до Гуляйполя около 40 км), а другой — район к западу от города Орехов. Однако ВСУ провели встречный контрудар на Покровском направлении и смогли установить контроль более чем над 200 кв. км территории, по сути — "оторвав" одну створку этих готовящихся "клещей":

"Нашим Генштабом проведена довольно-таки успешная операция тактического уровня", — сказал Настоящему Времени украинский военный эксперт Роман Свитан.

С 11 до 15 февраля 2026 года украинская армия освободила почти столько же территории, сколько российские войска захватили за весь декабрь

AFP, анализируя данные американского Института изучения войны, подтверждает операцию в Покровском и сообщает, что за последнюю неделю ВСУ действительно смогли отбить у российской армии 201 квадратный километр территории. Кроме участка в Запорожской и Днепропетровской областях, под контроль ВСУ также перешли территории в Харьковской и Донецкой областях Украины. Это самый большой территориальный успех Украины за короткий период с момента летнего контрнаступления 2023 года: с 11 до 15 февраля 2026 года украинская армия освободила почти столько же территории, сколько российские войска захватили за весь декабрь.

Институт изучения войны пишет, что контратаки ВСУ, вероятно, стали возможны благодаря недавней блокировке доступа к спутниковой связи Starlink для российских сил. Российские Z-блогеры сообщали, что это вызвало серьезные перебои со связью и управлением войсками на поле боя.

Роман Свитан рассказал Настоящему Времени о ситуации на фронте:

"Россияне последние несколько недель перебрасывали на Гуляйпольское направление Запорожского фронта достаточно большое количество резервов, готовя оперативный прорыв. Так называемые "большие клещи" они хотели организовать в районе Орехова – с запада и с востока. И вот этим контрударом по Покровскому Днепропетровской области этот весь процесс был остановлен, — объясняет он. — ВСУ обязательно надо было организовать контрудар — для того, чтобы не дать возможности армии РФ выйти на трассу рокадной дороги Донецк-Запорожье в районе Покровского". (Рокадная дорога проходит параллельно линии фронта и предназначена для маневра и перегруппировки войск, а также снабжения фронта – ред.)

Это тактическое улучшение наших оборонительных позиций

"Направление основного удара у россиян было именно на Покровское, потому там был организован контрудар. Украинским Генштабом была там проведена довольно успешная операция тактического уровня. Но это не то, что не "стратегическая", а даже не "оперативная" операция, — объясняет военный эксперт масштаб наступления ВСУ. — Это тактического уровня улучшение наших оборонительных позиций. В этой ударной атаке были практически разрушены планы россиян провести прямо сейчас оперативную операцию в сторону Покровского".

"Мы уже видим результаты этой операции: они (армия РФ) сейчас начали перебрасывать часть резервов не на восток, а дальше на запад, в сторону Токмака, в сторону Васильевки, в сторону Ореховского гарнизона. То есть вероятно они все-таки предпримут попытку идти на Запорожье вдоль Днепра, по дну Каховского водохранилища с выходом на Степногорск. И дальше будут давить уже по западному флангу Запорожского фронта, — предполагает Свитан. — Но практически оставят попытки развивать наступательные операции по восточному флангу в районе Гуляйполя.

"Понятно, что это тактического уровня контрнаступательная операция, не более того, – еще раз подчеркивает он, говоря о Покровском. – В ходе выполнения этой операции ВСУ было взято под контроль несколько сотен квадратных километров территории, причем часть территорий была переведена из серой зоны в зону непосредственного контроля. Но надо понимать, что это не полное освобождение".

Противник сейчас очень хочет зайти на окраины Запорожья

Украинские военные, с которыми поговорили журналисты украинской службы Радио Свобода, в целом согласны с оценкой Свитана, что российская армия вероятно будет пытаться штурмовать Запорожье с юга, на западном участке фронта, и попытается продвигаться вдоль русла Днепра в район населенного пункта Степногорск. Это ближний пригород Запорожья, от него до города около 10 км.

"Наверное, сейчас самый сложный момент на нашем направлении. С сентября стало очень жарко. Труднее, чем сейчас, еще, наверное, здесь не было, – рассказывает об обстановке под Степногорском на западном участке Запорожского фронта офицер батальона беспилотных систем 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ с позывным "Джокер". – Мы увидели, что противник сейчас очень хочет зайти на окраины Запорожья, он это показывает своими действиями".

"Где-то они залезают – и в тот же день мы их убираем. И это происходит каждый день, – говорит он. – К примеру, в течение одной недели в один из населенных пунктов они в один микрорайончик в три подвала (российские военные) забирались 7 дней подряд! И семь дней подряд там умирали. В чем логика – не понимаю. Но это продолжается. Противник каждый день пополняет свой личный состав. Но там находятся и наши силы. Соответственно, каждый день идут стрелковые стычки, стрелковые бои между их и нашими подразделениями. И с помощью наших дронов, FPV-дронов, ночных бомберов мы пытаемся зачищать их и выбивать из населенного пункта".

Украинские военные говорят об особенном рельефе западного направления возможного наступления российской армии на Запорожье. Раньше линию фронта здесь ограничивал Днепра. Но русло обмелело после разрушения Каховской ГЭС в июне 2023 года, и теперь на месте, где когда-то было дно реки, растет молодой лес – это расширяет линию фронта.

"Уже с лета 2025 года эта местность начала активно зарастать кустами, невысокими деревьями. Противник это применяет как средство маскировки, для накопления и, скажем так, неспешного продвижения дальше. И это применяется каждый день, – говорят украинские военные о районе Степногорска. – Любые ямки, кустики, норки используются противником как перевалочный пункт – чтобы замаскироваться, переждать и тому подобное".

"Их стратегический замысел – оказать давление на город Запорожье как крупную промышленную зону. Им нужно дойти до того участка, где можно будет спокойно доставать [город] средствами артиллерии, наносить мощное огневое поражение по городу, – говорит командир 1-й ОШП Дмитрий Филатов. – Это – стратегический замысел противника. И действия, которые сейчас происходят, – это действия на оперативном уровне, чтобы этого достичь".