WP: Пентагон ждёт зимы для восполнения запасов оружия Киеву

Минобороны США ожидает наступления зимы, чтобы восполнить запасы оружия для Украины. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источник.

Собеседник издания рассказал, что Пентагон планирует нарастить производство боеприпасов в надежде на снижение интенсивности боёв. Вместе с тем источник The Washington Post отметил, что российская армия тоже может воспользоваться возможным перерывом для перевооружения и возведения оборонительных рубежей.

Последнее время в западных СМИ появились сообщения о медленном наступлении украинской армии. В частности, британская газета Financial Times со ссылкой на экспертов пишет, что США призывают Киев направить основные силы на юг, чтобы прорвать российские позиции и выйти к Азовскому морю, и прекратить концентрацию войск под Бахмутом.

Financial Times отмечает, что Украина призывала Запад передать дальнобойное вооружение и авиацию для более эффективного и быстрого наступления. Но, по словам американских чиновников, США не производят в достаточном количестве тактических баллистических ракет, чтобы обеспечить ими украинскую армию.

В свою очередь советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью с The Washington Post обратил внимание на отсутствие у армии истребителей F-16. Из-за этого, по словам Сака, вооружённым силам приходится использовать беспилотники, чтобы расширить радиус действия в ожидании поставок более продвинутых вооружений.

На днях стало известно, что Вашингтон одобрил отправку истребителей F-16 из Нидерландов и Дании после обучения украинских пилотов. В то же время, по данным Politico, ни одно из 11 государств, поддерживающих обучение украинских военных, пока не выделило самолёты для этой программы. Не определены и ключевые детали, включая даты, место проведения и продолжительность учебного курса.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с немецким изданием Bild, комментируя критику украинского наступления в западных СМИ, отметил, что аналитикам стоит быть осторожными в прогнозах. "Никогда не недооценивайте Украину. Имейте терпение. Победа — это тяжелый труд", — подчеркнул Кулеба.

Больше новостей Радио Свобода: