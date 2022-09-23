WP: США неоднократно предупреждали РФ о последствиях ядерного удара

Соединённые Штаты в последние месяцы неоднократно отправляли в Москву непубличные предупреждения о том, что применение ядерного оружия в Украине повлечёт за собой серьёзные последствия для России. Об этом сообщает в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена.

По словам источников, в сообщениях неофициальным образом подтверждалось то, о чём Байден и другие высокопоставленные чиновники США говорили публично. При этом, как говорится в статье, о последствиях для России в этих сообщениях говорилось нарочно расплывчато, чтобы держать Кремль в неведении о том, как именно может ответить Вашингтон, но при этом донести до его сведения, что ответ будет.

Неясно, отправляли ли Соединенные Штаты какие-то новые сообщения после того, как президент России Владимир Путин 21 сентября, объявляя мобилизацию, заявил о том, что Россия готова использовать в Украине весь арсенал вооружений. Он также непрямо пригрозил ядерным оружием, обвинив при этом в ядерном шантаже Украину и страны Запада и заявив, что роза ветров может развернуться в другую сторону.