WP: США неоднократно предупреждали РФ о последствиях ядерного удара

Соединённые Штаты в последние месяцы неоднократно отправляли в Москву непубличные предупреждения о том, что применение ядерного оружия в Украине повлечёт за собой серьёзные последствия для России. Об этом сообщает в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена.
По словам источников, в сообщениях неофициальным образом подтверждалось то, о чём Байден и другие высокопоставленные чиновники США говорили публично. При этом, как говорится в статье, о последствиях для России в этих сообщениях говорилось нарочно расплывчато, чтобы держать Кремль в неведении о том, как именно может ответить Вашингтон, но при этом донести до его сведения, что ответ будет.
Неясно, отправляли ли Соединенные Штаты какие-то новые сообщения после того, как президент России Владимир Путин 21 сентября, объявляя мобилизацию, заявил о том, что Россия готова использовать в Украине весь арсенал вооружений. Он также непрямо пригрозил ядерным оружием, обвинив при этом в ядерном шантаже Украину и страны Запада и заявив, что роза ветров может развернуться в другую сторону.
- Замглавы МИД России Сергей Рябков в пятницу заявил, что "Москва никому не угрожает ядерным оружием", но предупреждает о риске вмешательства стран Запада в войну на стороне Украины.
- В США заявили, что серьёзно обеспокоены последними угрозами. Госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в четверг на заседании Совета безопасности ООН, заявил, что "безрассудные ядерные угрозы России должны быть немедленно прекращены". При этом в Пентагоне заявляют, что пока не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия.
- Ожидается, что по итогам референдумов 23-27 сентября на оккупированных Россией территориях Украины, легитимность которых страны Запада не признают, эти территории могут быть включены в состав России, и попытки Украины отбить их Москва будет расценивать как агрессию. Российская военная доктрина предусматривает возможность нанесения ядерного удара первыми в случае угрозы "самому существованию государства".
- Президент США Джо Байден ещё до объявления мобилизации в России в интервью программе "60 минут" на телеканале CBS прокомментировал возможность применения российскими властями оружия массового поражения в связи с войной в Украине. "Не делайте этого", – трижды повторил Джо Байден, говоря о своём ответе. На вопрос о последствиях, если российский президент Владимир Путин перейдёт эту черту, глава Белого дома сказал, что последствия будут, но какие именно, он сообщить не может. "Они станут изгоями в мире больше, чем когда-либо. И в зависимости от того, что они предпримут, будет определять и вероятный ответ", – добавил президент США.