Ядерный шантаж. Путину не удалось напугать США

Объявление Владимиром Путиным частичной мобилизации и открытая угроза применения ядерного оружия встретило в американской прессе почти единодушную реакцию: это свидетельство крайне тяжелой ситуации, в которой оказалась российская армия, вторгшаяся в Украину. "Путин в отчаянной попытке эскалации ситуации в Украине", пишет Wall Street Journal. "Не поддавайтесь путинскому блефу! Россия проигрывает", считает Washington Post. "Новое решение Путина свидетельствует о его слабости", утверждает Newsday.

Если Владимир Путин рассчитывал своими угрозами применения ядерного оружия внушить страхи, то эта тактика не сработала. Его выступление вызвало в США иные чувства. Буквально через несколько часов после трансляции речи Владимира Путина президент США Джо Байден, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН, осудил "безответственные угрозы применения ядерного оружия". "В ядерной войне не может быть победителей", - заявил президент Байден, назвав вторжение России в Украину "крайне серьезным нарушением Устава ООН". Пресс-секретарь совета по национальной безопасности Джон Кирби напомнил, что это не первая за последние месяцы подобная угроза, прозвучавшая из Кремля и ее в американском правительстве воспринимают достаточно серьезно. По его словам, США в силу возможностей наблюдают за ядерным арсеналом России и готовы принять ответные меры, если будет замечены изменения в расстановке ядерных сил.

Объявление о начале частичной мобилизации и угрозы применения ядерного оружия свидетельствует о том, что Владимир Путин чувствует себя загнанным в угол, что представляет опасность, поскольку у него будет соблазн воспользоваться ядерным оружием в случае провала его плана укрепления российской армии за счет мобилизации:

Сдерживающий эффект ядерного арсенала работает только до момента использования ядерного оружия

– Путин, я думаю, считает, что если ему удастся значительно пополнить ряды своей армии благодаря частичной мобилизации, восполнить арсеналы оружия, чтобы продержаться на нынешних позициях несколько месяцев, то зимой отсутствие российских поставок природного газа вынудит Европу сдаться и, как бывало прежде, ситуация обернется в его пользу. Но этого не произойдет, – говорит Стивен Бланк, научный сотрудник филадельфийского института внешнеполитических исследований. – Китай в последние дни ясно дал понять, что Кремлю не нужно рассчитывать на его поддержку. Пхеньян даст Путину оружие в обмен на нефть, но оружие не способно переломить ход войны, потому что Запад предоставит Украине все, что ей необходимо, и это оружие значительно лучше того, чем располагает Россия. Вдобавок западные страны продолжают масштабную подготовку офицеров для украинской армии. Если у кремлевского руководства достанет безумия, чтобы переступить через ядерное табу, то полное поражение России будет еще более быстрым. Потому, что использование тактического ядерного оружия в Украине не принесет Кремлю никакой тактической или стратегической выгоды, но резко повысит вероятность ответа со стороны стран НАТО. Путину не стоит забывать, что сдерживающий эффект ядерного арсенала работает только до момента использования ядерного оружия. Если оно будет применено, НАТО не будет бездействовать. Если Путин применит ядерное оружие в Украине я не представляю, что НАТО скажет "нас это не волнует".

Применение Россией ядерного оружия в результате неудачного для нее хода войны против Украины нельзя исключить, поскольку Путин уже близок к использованию угрозы ядерного заражения в своих целях, считает заместитель директора Кенанновского института в вашингтонского центра Вильсона Уильям Померанц.

– Я думаю, что Путин загнан в угол и его заявление о готовности применить ядерное оружие свидетельствует о том, что он ищет выход из этой ситуации. Осуществит ли он свою угрозу никто не знает, но западные правительства должны быть готовы к такому повороту событий, тем более, что уже, на мой взгляд, превратил ядерную энергию в оружие, подвергая ударам территорию Запорожской АЭС. Он уже бросает вызов Западу, демонстрируя, что Россия готова допустить радиоактивное заражение в целях защиты своих интересов и предотвращения полного поражения в Украине. Эти заявления Путина я бы воспринимал вполне серьезно, поскольку мы не знаем, что у него происходит в голове блефует ли он или действительно готов разыгрывать свою козырную ядерную карту.

В то время, как угроза Путина применить ядерное оружие может сдерживать готовность западных столиц предоставить Киеву оружие большой дальности действия они должны дать понять российскому президенту, что попытка применения ядерного оружия приведет к пагубным последствиям для него лично, говорит американский публицист специалист по России Дэвид Саттер:

Путин мог совершить большой просчет

– На мой взгляд, эта угроза – часть военной стратегии, цель которой убедить Вашингтон и его союзников не оказывать Киеву полной поддержки, например, не предоставлять ему оружия дальнего радиуса действия, с помощью которого он может наносить удары по территории России. Ключевая задача для западных столиц – убедить Путина, что их реакция на применение Россией ядерного оружия обернется негативными последствиями не только для страны, но и для самого Путина. Я думаю, что угроза применения Россией тактического ядерного оружия пока заставляет Запад воздерживаться от поставок Киеву самых эффективных вооружений. Применение ядерного оружия наверняка приведет, по меньшей мере, к отмене этих ограничений. Кстати, протесты против объявления частичной мобилизации показывают, что Путин мог совершить большой просчет. Я не думаю, что ему угрожают массовые протесты. Ключевым в этой ситуации будет поведение спецслужб и армии, а в обеих этих институциях есть люди которые осознают губительность этой политики Путина и у кого нет желания сойтись в смертельной схватке с Украиной, в которой не будет победителей, - считает Саттер.