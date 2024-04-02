Против владельцев "Крокуса" просят возбудить уголовное дело

Пострадавшие в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" обратились с заявлением в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело простив владельцев концертного зала. Об этом российскому госагентству "РИА Новости" сообщил адвокат Игорь Трунов.

По словам защитника, он представляет интересы 11 заявителей. Среди них глава съёмочной группы, которая должна была снимать концерт группы "Пикник", а также родственники погибших в "Крокусе".

В заявлении в Следственный комитет говорится, что владельцы концертного зала могли не уделять должного внимания противопожарной безопасности объекта. В частности, очевидцы рассказали, что занавес сцены загорелся за несколько секунд, хотя он должен быть изготовлен из огнеустойчивого материала.

В документе также говорится, что противопожарное оборудование и система дымоудаления были в нерабочем состоянии, отмечает РИА "Новости". Трунов со ссылкой на свидетелей уточнил, что многие эвакуационные выходы в момент теракта оказались закрытыми.

Владельцем "Крокус Сити Холла" является компания Crocus Group. Она принадлежит бизнесмену Аразу Агаларову. Комментируя последствия теракта, он отметил, что все противопожарные системы были в исправном состоянии, а служба безопасности "Крокус Сити Холла" не могла остановить вооружённое нападение.

Сын Араза Агаларова и его бизнес-партнёр Эмин Агаларов также заявлял, что все системы безопасности в концертном зале работали штатно и во всех пожарных гидрантах было давление.

Владельцы "Крокус Сити Холла" также отмечали, что хотели бы восстановить объект, но окончательное решение об этом пока не принято.

22 марта несколько вооружённых автоматами людей ворвались в концертный зал на окраине Москвы, где должен был состояться концерт рок-группы "Пикник", и открыли стрельбу по собравшимся зрителям. Затем они подожгли зал. Начался сильный пожар, в результате которого обвалилась крыша здания. Погибли, по последним данным, 144 человека.

По делу о теракте арестованы 10 человек, включая четверых исполнителей, большинство из них – граждане Таджикистана. Предполагаемые исполнители с высокой долей вероятности столкнулись с пытками при задержании и на допросах.

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