WP: Украина сообщила Белому дому о решении уволить генерала Залужного

Руководство Украины проинформировало Белый дом о решении президента Владимира Зеленского уволить генерала Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Это решение будет иметь значительные последствия в рамках кадровых перестановок военного времени, сообщили газете "Вашингтон пост" два источника, знакомых с обсуждением вопроса.

В Белом доме не высказывают по поводу этого решения ни поддержки, ни критики, признавая его суверенным правом президента. Об этом рассказали изданию "Вашингтон пост" два источника, не раскрывающие своих имён.

Зеленскому ещё предстоит обнародовать указ об увольнении Залужного. Пока сохраняется неопределённость о возможной дате этого события. Однако, как отмечает вашингтонское издание, предварительное уведомление Белого дома о решении по Залужному отражает влиятельную роль США как фактора военно-политической поддержки Украины.

Заблаговременное предупреждение, вместе с тем, даёт Белому дому возможность призвать Зеленского пересмотреть столь важное решение, даже если президент Украины уже объявил о его необратимости.

Уход Залужного, одной из наиболее популярных персон, может негативно сказаться на моральном состоянии войск и поколебать уверенность западных доноров в том, что ВСУ сможет дать отпор наступающим российским войскам, говорится в публикации.

Вместе с тем, любое движение со стороны США, которое шло бы против решений Зеленского, может быть воспринято как проявление чрезмерного влияния.