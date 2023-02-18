Новые российские атаки под Бахмутом. Обстрелы в Харьковской области

Российская армия в субботу продолжила обстрелы Украины и атаки под Бахмутом и Угледаром в Донецкой области.

Российские прокремлевские СМИ и телеграм-каналы 18 февраля сообщали о продвижении частей "ЧВК Вагнера" к северу от Бахмута в поселке Парасковиевка. Это одно из направлений ежедневных атак российских войск, которые пытаются после месяцев тяжелейших боев взять Бахмут в окружение. За последние недели российские войска продвинулись к северу от города, перерезав дорогу от Бахмута к Славянску. Однако в субботу же украинские источники утверждают, что к юго-западу от Бахмута ВСУ удалось несколько оттеснить российские части в районе поселка Ивановское, где проходит другая дорога от города. Независимые подтверждения этих данных в условиях военных действий получить крайне сложно.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник ВСУ Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона 18 февраля заявил, что за ночь с пятницы на субботу российские войска предприняли на участке фронта под Угледаром всего две попытки штурам. "Хотя очень сложно назвать это штурмовыми действиями. Наступали мотострелковым подразделением. Это отделение без техники вообще, без поддержки брони", – сказал Дмитрашковский. По его словам, ослабление российского наступления на этом направлении связано с проблемами, о которых заявлял глава "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин: "ЧВК Вагнера" осталась без вооружения, без поддержки военных, и об этом свидетельствуют пленные, которые у нас находятся. Рассказывают, что и медицинская помощь у них полностью отсутствует", – сказал спикер ВСУ.

В субботу утро в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога - в связи с новым российским ракетным обстрелом. Глава Хмельницкой областной госадминистрации Сергей Гамалий сообщил, что в Хмельницком было два взрыва. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким заявил, что Россия запустила ракеты с кораблей в Черном море, часть которых удалось сбить. В Хмельницком были легко ранены два человека, но сильно пострадал жилой сектор. В Николаеве – один раненый.

Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов написал в своём телеграм-канале, что 18 февраля армия России вновь подвергла артобстрелу поселки и города региона. В поселке Ковшаровка ранены два человека, в Волчанске – один местный житель убит и еще двое ранены. В Купянске из-за обстрелов сгорели гаражи и два автомобиля, а в поселке Двухлетняя повреждения получила станция скорой медицинской помощи.

В ночь на субботу попал под ракетные обстрелы город Покровск в Донецкой области. Об этом сообщил председатель областной администрации Павел Кириленко. "К счастью, обошлось без жертв, однако есть разрушения: повреждены шесть жилых домов, три образовательных учреждения и центральная площадь", – рассказал Кириленко.

Российские власти отрицают обвинения в намеренных ударах по гражданским целям в ходе вторжения своих сил в Украину.