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Дороги к свободе

"Формула мира" и реальный мир. Эфир в 20:30

Владимир Зеленский в Давосе. Обсуждают Алена Гетьманчук и Игорь Семиволос

На каких условиях и когда могут состояться переговоры по украинской Формуле мира с участием и России? Почему Украина и группа семи заинтересованы в привлечении к мирным переговорам как можно большего числа государств Глобального Юга?

Гости Виталия ПортниковаАлена Гетьманчук, украинский эксперт по вопросам внешней политики, директор Центра "Нова Европа", и Игорь Семиволос, украинский историк, востоковед, директор Центра ближневосточных исследований. Эфир в 20:30.

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