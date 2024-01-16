"Формула мира" и реальный мир. Эфир в 20:30

На каких условиях и когда могут состояться переговоры по украинской Формуле мира с участием и России? Почему Украина и группа семи заинтересованы в привлечении к мирным переговорам как можно большего числа государств Глобального Юга?



Гости Виталия Портникова – Алена Гетьманчук, украинский эксперт по вопросам внешней политики, директор Центра "Нова Европа", и Игорь Семиволос, украинский историк, востоковед, директор Центра ближневосточных исследований. Эфир в 20:30.

