WSJ: при обсуждении списков на обмен звучит и имя Навального

Россия и США продолжают переговоры об обмене заключёнными, в ходе которых в числе кандидатов на обмен называются в том числе имена осуждённых в России оппозиционеров, включая Алексея Навального. Об этом говорится в материале Wall Street Journal, журналисты ссылаются на ряд пожелавших остаться анонимными чиновников из западных стран.

В первую очередь, как утверждается в статье, Москва настаивает на освобождении Вадима Красикова, предположительно сотрудника российских спецслужб, осуждённого в Германии за убийство бывшего полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили. На переговорах, как утверждается, звучат имена граждан США Пола Уилана, осуждённого в России по обвинению в шпионаже, и журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, который с весны находится в московском СИЗО по такому же обвинению.

Не исключена, однако, и более сложная схема обмена, при которой в список будут включены и признанные политзаключёнными российские оппозиционеры, такие как Алексей Навальный. Недавно он был осуждён на 19 лет колонии особого режима.

Как утверждается в статье, поручение добиваться освобождения Красикова дал лично Владимир Путин. Этим вопросом занимается секретарь Совбеза Николай Патрушев. В отличие от Виктора Бута, который находился в тюрьме в США и был обменян на баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в России, Красиков, однако, находится вне американской юрисдикции, он сидит в тюрьме в Германии. Это создаёт на переговорах дополнительные сложности.

В июле газета The New York Times сообщила, что США и Россия ведут переговоры об обмене заключенными, включая Эвана Гершковича. Это подтвердил президент США Джо Байден. О возможном включении в списки на обмен российских оппозиционеров, а не только граждан США, The Wall Street Journal сообщает впервые. Реакции Москвы на публикацию пока нет.

Красиков, пользовавшийся документами на имя Вадима Соколова, был осуждён в Берлине в декабре 2021 года. Суд установил, что россиянин действовал по заказу Москвы и назвал убийство Хангошвили в Берлине в 2019 году актом государственного терроризма. Согласно журналистским расследованиям, Красиков может быть ветераном спецподразделения "Вымпел" и старшим офицером ФСБ. Москва причастность к убийству Хангошвили отрицает.