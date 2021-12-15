Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Германии россиянина осудили пожизненно за убийство Хангошвили

Постер с портретом Зелимхана Хангошвили, убитого в Берлине в августе 2019 года

Суд в Германии приговорил россиянина Вадима Красикова к пожизненному заключению по обвинению в убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. По мнению прокуроров, убийство было заказано российскими спецслужбами.

Ранее журналисты расследователи установили, что Красиков служил в спецподразделении ФСБ "Вымпел". Они считают, что он может быть виновен в двух заказных убийствах бизнесменов в России. Один из свидетелей по делу об убийстве Хангошвили также заявлял, что Красиков работал в российских спецслужбах, а в 2016 году получил звание полковника. Журналисты называют его свояком, то есть мужем сестры жены подозреваемого.

Россия причастность к убийству категорически отрицает. Президент Владимир Путин заявил, что убитый был одним из организаторов взрывов в московском метро, позднее его связывали с захватом школы в Беслане. В двух терактах погибли 374 человека. Путин высказал предположение, что убийство в Берлине стало результатом "бандитских разборок".

  • Гражданин Грузии, этнический чеченец и бывший полевой командир во время второй чеченской войны Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке Малый Тиргартен 23 августа 2019 года. Он был объявлен Россией в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение.
  • Предполагаемый убийца Хангошвили был задержан в Берлине в тот же день. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG