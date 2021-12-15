В Германии россиянина осудили пожизненно за убийство Хангошвили

Суд в Германии приговорил россиянина Вадима Красикова к пожизненному заключению по обвинению в убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. По мнению прокуроров, убийство было заказано российскими спецслужбами.

Ранее журналисты расследователи установили, что Красиков служил в спецподразделении ФСБ "Вымпел". Они считают, что он может быть виновен в двух заказных убийствах бизнесменов в России. Один из свидетелей по делу об убийстве Хангошвили также заявлял, что Красиков работал в российских спецслужбах, а в 2016 году получил звание полковника. Журналисты называют его свояком, то есть мужем сестры жены подозреваемого.

Россия причастность к убийству категорически отрицает. Президент Владимир Путин заявил, что убитый был одним из организаторов взрывов в московском метро, позднее его связывали с захватом школы в Беслане. В двух терактах погибли 374 человека. Путин высказал предположение, что убийство в Берлине стало результатом "бандитских разборок".

Гражданин Грузии, этнический чеченец и бывший полевой командир во время второй чеченской войны Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке Малый Тиргартен 23 августа 2019 года. Он был объявлен Россией в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение.

Предполагаемый убийца Хангошвили был задержан в Берлине в тот же день. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова.