WSJ: Путин игнорирует запросы Эрдогана о переговорах по зерну

Президент России Владимир Путин не ответил на запросы турецкого президента Реджепа Эрдогана о проведении переговоров вокруг продления зерновой сделки, из которой Москва вышла 17 июля. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков и источники в дипломатических кругах.

После выхода России из соглашения по зерну Эрдоган неоднократно говорил, что хочет обсудить с Путиным возобновление сделки, но о каких-либо контактах президентов не сообщалось. Дипломаты рассказали изданию, что Анкара пытается вести переговоры о сделке с Кремлём по другим каналам связи.

Собеседники The Wall Street Journal утверждают, что Кремль отказался от продления зерновой сделки после того, как Турция вернула Украине командиров полка "Азов". Защитники "Азовстали" в Мариуполе сдались в плен весной и в результате обмена были вывезены в Стамбул. По условиям обмена они должны были оставаться в Турции до конца войны.

Кроме того, недовольство Москвы вызвало одобрение Эрдоганом заявки на приём в НАТО Швеции, пишет издание.

Решение России выйти из зерновой сделки, по мнению The Wall Street Journal, может вызвать дипломатическую напряжённость с двумя наиболее влиятельными партнёрами Москвы – Анкарой и Пекином. Китай, в частности, был самым крупным покупателем продовольствия, поставляемого на мировые рынки в рамках зерновой сделки.

Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. Москва заявила, что часть договоренностей, касающихся экспорта российских удобрений и продовольствия, не выполнена.

С 18 июля российские войска начали практически ежедневно обстреливать Одесскую область, уничтожая портовую инфраструктуру, которую использовали при зерновой сделке. При этом причинами обстрелов Кремль назвал атаку на Крымский мост в ночь на 17 июля.

Зерновая инициатива обеспечила поставки свыше 33 миллионов тонн агропродукции на мировой рынок из портов Одессы. США, Евросоюз и ООН призвали Россию восстановить участие в зерновой сделке.

Президент Турции, который выступал посредником при подписании соглашения год назад, выразил надежду, что черноморская инициатива может возобновить работу после его встречи с российским президентом. По словам Реджепа Эрдогана, Владимир Путин посетит Турцию в августе. Кремль дату встречи не сообщал.

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