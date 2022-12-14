WSJ: США готовятся ввести санкции против Потанина

Соединённые Штаты в ближайшее время могут ввести санкции против одного из богатейших людей России Владимира Потанина и ряда связанных с ним компаний. Об этом пишет в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США. По их данным, о санкциях может быть объявлено уже в четверг.

Как пишет газета, в санкционный список могут быть включены сам Потанин, состояние которого Forbes оценивает примерно в 26 миллиардов долларов, его жена Екатерина, а также яхта, которая ему принадлежит. Кроме того, санкции готовятся против инвестиционного холдинга "Интеррос", который контролирует Потанин, и приобретенного им в нынешнем году Росбанка.

Как пишет WSJ, в санкционный список, однако, не будет включён главный актив Потанина - корпорация "Норильский никель" ("Норникель"). Потанин является генеральным директором этой компании, а "Интеррос" - её крупнейшим акционером. Санкции, по всей видимости, не будут введены и против приобретённого структурами Потанина Тинькофф Банка.

Потанин не попал в санкционные списки после российского вторжения в Украину, в отличие от многих крупных бизнесменов. Это вызвало критику, например, со стороны находящегося в колонии оппозиционера Алексея Навального. "Номер два списка Форбс не под санкциями. Олигарх Потанин восхваляет Путина публично. Бравирует тем, что санкции ему нипочем", – писал Навальный о президенте "Интерроса" и главе правления "Норникеля".

В июне санкции против Потанина ввела Великобритания с формулировкой, что "Потанин продолжает накапливать состояние, поддерживая режим Путина, приобретая Росбанк и доли в Тинькофф Банке после вторжения России в Украину".