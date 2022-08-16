Навальный считает "мизерным" число попавших под санкции олигархов

Политик Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии строгого режима во Владимирской области, считает крайне недостаточными вводимые странами Запада санкции в отношении российских высокопоставленных чиновников и олигархов, связанных с президентом Владимиром Путиным.

Несколько постов на эту тему опубликованы в твиттер-аккаунте оппозиционного политика.

Навальный считает, что под санкции "пока попало мизерное количество олигархов и коррупционеров". Он отмечает в этой связи, что в российском списке "Форбс" 200 позиций, из них под санкциями ЕС, США или Великобритании 46 человек: "По-моему, это не очень похоже на объявленную войну против путинских олигархов".

В качестве примеров Навальный приводит, в частности, главу "Газпрома" Алексея Миллера, который не попал под санкции ЕС, и Романа Абрамовича, не попавшего под санкции США.

При этом оппозиционер также упоминает Владимира Потанина. "Номер два списка Форбс не под санкциями. Олигарх Потанин восхваляет Путина публично. Бравирует тем, что санкции ему нипочем", – пишет Алексей Навальный о президенте "Интерроса" и главе правления "Норникеля". Известно, что конце июня санкции против миллиардера ввела Великобритания с формулировкой, что "Потанин продолжает накапливать состояние, поддерживая режим Путина, приобретая Росбанк и доли в Тинькофф Банке после вторжения России в Украину".

Алексей Навальный отмечает, что на уровне Европарламента, Конгресса США, других национальных парламентов "есть полная поддержка массовых санкций". "С другой стороны, как только дело доходит до конкретной работы, в недрах исполнительной власти всё рассыпается в прах", – добавляет он.

После того как Россия в конце февраля напала на Украину, США, Великобритания, Евросоюз и ряд других страны ввели несколько пакетов санкций против российской экономики, финансовой системы, крупных компаний, олигархов, политиков, включая президента Владимира Путина, а также членов его семьи и ближайшего окружения. Ограничения были наложены на объекты дорогой недвижимости, суперъяхты и самолёты, принадлежащие нескольким миллиардерам. Россия вводит ответные санкции, подчёркивая, что "военная спецоперация" в Украине, как Москва называет вторжение, связана с защитой национальных интересов.

Алексей Навальный лишён свободы с января 2021 года. Тогда он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после попытки покушения на него с применением яда "Новичок". Сначала политика отправили в колонию общего режима по старому уголовному делу, а затем перевели в колонию строгого режима, осудив на 9 лет лишения свободы по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников. Навальный считает все эти дела политическими, с такой оценкой согласны правозащитные организации.

После ареста политика в России стали массово преследовать его сторонников. Против них возбуждены сотни уголовных дел. Почти все организации и проекты, созданные Навальным за время его политической карьеры, признаны российскими властями "экстремистскими организациями", в том числе "Фонд борьбы с коррупцией", который занимался расследованием коррупционных схем в высших органах российской власти.

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