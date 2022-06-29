Великобритания ввела санкции против миллиардеров Потанина и Гуцериева

Великобритания расширила санкционный список в связи с российским вооруженным вторжением в Украину.

В список попали предприниматели Владимир Потанин и Саид Гуцериев, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и его супруга Анна Цивилева, которая, по данным СМИ, приходится двоюродной племянницей президенту России Владимиру Путину.

Также в санкционный список включены председатель совета директоров "СПБ Биржи" Иван Тырышкин и председатель совета директоров "БТС-Мост" Руслан Байсаров. Из юридических лиц под санкции попали "Московский индустриальный банк" и угольная компания "Колмар".

Всего в обновленный список попали 12 россиян и восемь компаний.