WSJ: США грозят мерами Турции из-за её помощи России в обходе санкций

США хотят принять меры в отношении Турции из-за её помощи России в обходе международных санкций. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, Вашингтон намерен добиться от Анкары соблюдения ограничений в отношении Кремля и одновременно избежать санкций против самой Турции. Представители американской администрации находятся в контакте с турецкими властями по этим вопросам, отмечает The Wall Street Journal.

Анкара ранее заявляла, что не собирается нарушать западные санкции против России из-за её агрессии в отношении Украины. При этом Турция к введённым ограничительным мерам не присоединилась.

В прошлом месяце источники The Washington Post сообщали, что США планируют оказать давление на Бишкек из-за поставок Москве продукции двойного назначения – в том числе китайских беспилотников. Киргизские власти все обвинения отвергли и предложили представителям США и Евросоюза провести консультации по экспортному контролю.

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