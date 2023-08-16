США просят Иран не продавать дроны РФ в обмен на смягчение санкций

США в рамках неофициального диалога об улучшении отношений пытаются убедить Иран отказаться от продажи России беспилотников, которые используются в войне против Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом проходивших в этом году непрямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном в Катаре и Омане.

По словам одного из собеседников издания, Иран якобы просил Россию перестать использовать дроны в войне, но США добиваются более конкретных шагов.

Financial Times отмечает, что Вашингтон пообещал не вводить против Ирана новые санкции, кроме тех, которые затрагивают права человека, а также не так строго следить за соблюдением ограничений вокруг иранской нефти.

В свою очередь Соединённые Штаты ожидают, что Тегеран откажется от обогащения урана выше 60%.

По словам иранского чиновника, Иран рассчитывает на то, что США убедят европейские страны ослабить санкционное давление на исламскую республику.

На днях США и Иран достигли соглашения об обмене пленными по формуле "пять на пять". В рамках этой сделки Тегеран получит доступ к шести миллиардам долларов, замороженных на счетах в Южной Корее из-за американских санкций.

США и другие страны Запада обвиняют Иран в поставках России оружия – прежде всего беспилотников "Шахед" – для войны против Украины. И Москва, и Тегеран обвинения отвергают. Вместе с тем Иран ранее признал, что поставлял России небольшую партию дронов до начала российского вторжения на территорию Украины.

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